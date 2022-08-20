Pedro Scooby revela que será pai de menina e Cintia Dicker 'entrega' nome

Cintia Dicker e Pedro Scooby estão esperando o primeiro filho Crédito: Instagram/@pedroscooby

Surfista e ex-BBB 22 Pedro Scooby revelou pelos stories do Instagram que será pai de mais uma menina, a primeira filha dele com a modelo Cintia Dicker. Ele disse que o casal aguarda uma garotinha para fazer companhia aos gêmeos Liz e Bem, 6, e Dom, 10, seus filhos com a ex Luana Piovani.

"Minha filha já está desfilando", brincou ele na legenda de uma foto de Cintia durante um desfile em São Paulo. A modelo está na 19ª semana de gestação do primeiro bebê. "Primeira vez do neném na passarela", escreveu ela, também em uma postagem na rede social, que ganhou elogio de Piovani: "Que Deus vos abençoe".

Pedro Scooby e Cintia Dicker se casaram em 2020, em Portugal. O casal anunciou que teria um filho no mês passado, por meio de uma publicidade no Instagram onde o surfista compra fraldas, mamadeira e chupeta.

NOME DA CRIANÇA

Na última terça-feira, 16, Cintia usou as redes sociais para responder algumas curiosidades dos seguidores. Ela abriu uma caixa de perguntas nos stories e contou que já escolheu o nome da criança.

Mas, apesar de não falar que o nome da filha será Aurora, a modelo deu a dica, já que postou em seus stories o significado do nome, logo após a publicação de Scooby.