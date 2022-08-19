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Televisão

Dani Calabresa relembra bronca em primeira participação com Jô Soares

A humorista relevou, em entrevista ao podcast "Podpah", que uma de suas experiências no "Programa do Jô" foi traumatizante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 17:31

Dani Calabresa e Fábio Porchat participaram do podcast "Podpah", no YouTube, na última quinta-feira (18) e relembraram Jô Soares. Na ocasião, Porchat comentou que antes de participar do programa com o apresentador era preciso passar por uma pré-entrevista. "Você tinha que mandar bem para ver se dava para render uma superentrevista lá", contou.
Segundo Dani Calabresa, a ideia era manter a autoconfiança para conseguir se sair bem diante de Jô. "Você tinha que ir muito seguro, para mostrar ao Brasil que vale a pena te assistir. Lá era tudo ou nada", destacou. Contudo, sua experiência inicial no programa foi traumatizante.
Dani Calabresa em entrevista a Jô Soares no
Dani Calabresa e Jô Soares no "Programa do Jô" Crédito: Reprodução/TV Globo
"Passei um perrengue na minha primeira vez no Jô, em 2009 ou 2010. Eu estava na MTV, na época", disse. A humorista declarou que foi aprovada na pré-entrevista por telefone, mas chegando no estúdio, levou uma bronca do diretor do programa.
"O diretor do programa vira para mim e fala assim: 'nossa, até que enfim apareceu a margarida'. Eu tomei um esporro dele, que eu não sabia o porquê. Ele me acabou, como se eu fosse uma estrela que prometeu chegar 13h e chegou às 16h, mas eu cheguei exatamente no horário", contou.

IMPROVISO E LÁGRIMAS

E não parou por aí. Dani, que até então daria uma entrevista, contou ter sido pega de surpresa para apresentar um stand-up no programa. Segundo ela, enquanto passava o texto improvisado para o diretor, segurava as lágrimas. "Fiz o meu texto e ele não riu de nada. Ele saiu e eu comecei a chorar e tremer", relembrou.
Com a situação, ela preferiu não assistir por um ano sua participação no programa. "Eu sai chorando de lá, foi horrível de verdade", contou, confessando, ainda, ter ficado "arrasada, traumatizada, mal mesmo".
Apesar da situação, Dani contou com o apoio de um amigo presente no local e reforçou a importância de amizades que acolhem. "Isso ajuda a gente", afirmou.

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