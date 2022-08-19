Dani Calabresa relembra bronca em primeira participação com Jô Soares

Dani Calabresa e Fábio Porchat participaram do podcast "Podpah", no YouTube, na última quinta-feira (18) e relembraram Jô Soares. Na ocasião, Porchat comentou que antes de participar do programa com o apresentador era preciso passar por uma pré-entrevista. "Você tinha que mandar bem para ver se dava para render uma superentrevista lá", contou.

Segundo Dani Calabresa, a ideia era manter a autoconfiança para conseguir se sair bem diante de Jô. "Você tinha que ir muito seguro, para mostrar ao Brasil que vale a pena te assistir. Lá era tudo ou nada", destacou. Contudo, sua experiência inicial no programa foi traumatizante.

Dani Calabresa e Jô Soares no "Programa do Jô" Crédito: Reprodução/TV Globo

"Passei um perrengue na minha primeira vez no Jô, em 2009 ou 2010. Eu estava na MTV, na época", disse. A humorista declarou que foi aprovada na pré-entrevista por telefone, mas chegando no estúdio, levou uma bronca do diretor do programa.

"O diretor do programa vira para mim e fala assim: 'nossa, até que enfim apareceu a margarida'. Eu tomei um esporro dele, que eu não sabia o porquê. Ele me acabou, como se eu fosse uma estrela que prometeu chegar 13h e chegou às 16h, mas eu cheguei exatamente no horário", contou.

IMPROVISO E LÁGRIMAS

E não parou por aí. Dani, que até então daria uma entrevista, contou ter sido pega de surpresa para apresentar um stand-up no programa. Segundo ela, enquanto passava o texto improvisado para o diretor, segurava as lágrimas. "Fiz o meu texto e ele não riu de nada. Ele saiu e eu comecei a chorar e tremer", relembrou.

Com a situação, ela preferiu não assistir por um ano sua participação no programa. "Eu sai chorando de lá, foi horrível de verdade", contou, confessando, ainda, ter ficado "arrasada, traumatizada, mal mesmo".