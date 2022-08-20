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Morre no Rio de Janeiro atriz Claudia Jimenez aos 63 anos

Dona Cacilda, de 'Escolinha do Professor Raimundo', e Edileuza, do 'Sai de Baixo': relembre quem foi Claudia Jimenez
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 09:54

Morre no Rio de Janeiro atriz Claudia Jimenez
Morre no Rio de Janeiro atriz Claudia Jimenez Crédito: Daniela Souza/Folhapress
A atriz Claudia Jimenez morreu da manhã deste sábado, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da cidade.
O falecimento foi confirmado pela assessoria de imprensa do hospital. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Há mais de 30 anos, Claudia foi submetida a tratamento de um câncer na região torácica. Consequentemente, teve os tecidos do coração afetado, sendo submetida a cirugias.
Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1958. Foi atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira.
Ela iniciou a carreira em 1979 na série 'Malu Mulher', dedicando-se posteriormente a programas de humor e telenovelas.
Foi intérprete de Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e também de Edileuza, de 'Sai de Baixo'.
Entre outros trabalhos da atriz, está atuação em 2016 na novela 'Haja Coração'.

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