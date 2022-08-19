Após procedimento estético desastroso, Linda Evangelista estampa Vogue britânica

A modelo Linda Evangelista pediu US$ 50 milhões de indenização após procedimento estético fracassar Crédito: Reprodução/Instagram @lindaevangelista

A atriz e modelo Linda Evangelista aparece na capa da revista Vogue, edição britânica, do mês de setembro. Mas o visual mostrado não é o seu verdadeiro - aos 57 anos, Linda precisou usar fitas para prender parte de seu rosto e ainda manteve o pescoço escondido. Isso porque ela passou, há seis anos, por um processo estético que fracassou, deixando seu rosto "deformado", segundo ela.

Linda moveu um processo contra a Zeltiq Aesthetics, empresa responsável pelo procedimento, mas entrou em acordo há um mês. Ela pedia uma indenização de US$ 50 milhões, mas não foi divulgado o valor estabelecido.

“Esse não é meu queixo e pescoço verdadeiros - e não posso andar com fita adesiva e elásticos em todos os lugares. Quer saber, estou tentando me amar como sou, mas pelas fotos… Sempre acreditei que estamos aqui para criar fantasias. Estamos criando sonhos. Acho que é permitido (alterar o visual para as fotos). Além disso, todas as minhas inseguranças são resolvidas nessas fotos, então eu tenho que fazer o que amo”, disse a modelo à publicação.

Em sua conta no Instagram, Linda publicou uma foto do processo de maquiagem, em que mostra seu rosto com várias fitas.