Jessie J desabafa sobre o desejo de ser mãe após aborto

A cantora Jessie J Crédito: Getty Images

Aos 34 anos, Jessie J resolveu desabafar sobre as frustrações da vida em rede social. A cantora lamentou, na última sexta-feira, 19, por meio do Instagram, não ter realizado o desejo de ser mãe. A artista, que sofreu um aborto há noves meses, contou que sonha com a maternidade desde os 16 anos.

"Quando eu tinha 16 anos, escrevi uma lista de coisas que queria aos 30. A primeira coisa da lista era ser mãe. Agora estou com quase 35 anos e, alguns dias, o luto por perder um bebê, a dificuldade de ter um e o desejo de que a minha vida fosse completamente diferente do que é agora me oprimem", escreveu.