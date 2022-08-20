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Jessie J desabafa sobre o desejo de ser mãe após aborto

Cantora sonha com a maternidade desde os 16 anos e diz que hoje se sente reprimida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 15:52

A cantora Jessie J
A cantora Jessie J Crédito: Getty Images
Aos 34 anos, Jessie J resolveu desabafar sobre as frustrações da vida em rede social. A cantora lamentou, na última sexta-feira, 19, por meio do Instagram, não ter realizado o desejo de ser mãe. A artista, que sofreu um aborto há noves meses, contou que sonha com a maternidade desde os 16 anos.
"Quando eu tinha 16 anos, escrevi uma lista de coisas que queria aos 30. A primeira coisa da lista era ser mãe. Agora estou com quase 35 anos e, alguns dias, o luto por perder um bebê, a dificuldade de ter um e o desejo de que a minha vida fosse completamente diferente do que é agora me oprimem", escreveu.
Sempre discreta, a cantora afirmou que resolveu trazer a questão à tona para apoiar outras mulheres com o mesmo problema. "Sei que é saudável e normal ter dias de completa tristeza e honrar todos os sentimentos que surgem, bons e ruins. O ruim não é para sempre e sim, poderia passar por esse momento agora sozinha, mantendo no particular, o que normalmente faço, mas hoje estou aqui. Porque sei que milhares de pessoas ao redor se sentem como eu. Talvez você leia isso e sinta o amor que tenho por você. Espero que você possa. Conectar é fundamental. Abraçando todos vocês", continuou.

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