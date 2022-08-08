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Simaria e DJ Ivis estariam vivendo romance, diz jornalista

Um ano após anunciar a separação do espanhol Vicente Escrig, a cantora sertaneja estaria se relacionando com o DJ Ivis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 15:41

Simaria
De acordo com jornalista, Simaria estaria de romance com DJ Ivis  Crédito: Reprodução @Simaria
Um ano após anunciar a separação do espanhol Vicente Escrig, com quem teve um relacionamento de 14 anos, a cantora Simaria estaria em um novo relacionamento. De acordo com informações, a cantora sertaneja estaria se envolvendo com o cantor e produtor musical Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis. 
Quem revelou a informação foi o jornalista Thiago Sodré, que garantiu que sua fonte é alguém próximo da cantora sertaneja. Segundo ele, a história estaria pronta para vazar.
“A irmã, para abafar o amor proibido, o amor sufocado pelo cunhado, resolve se jogar nos braços de outro homem, para tentar esquecer aí essa história toda que, obviamente, não iria levar a lugar nenhum”, disse ele.
"Mas, escolheu a pessoa errada né gente? Pois, escolheu logo o ex-presidiário. Tudo bem, famoso, DJ, cantor, sei lá o que é. Mas, foi escolher logo o ex-presidiário, puxou cadeia 4 meses de prisão, por ter espancado a ex-mulher”, afirmou o jornalista.
DJ Ivis foi preso após agredir a ex-mulher, a digital influencer Pamella Holanda. O artista ficou mais de três meses preso e foi solto em 22 de outubro. Durante a repercussão das agressões, DJ Ivis perdeu contrato com a gravadora Sony, com a produtora Vybbe, teve canceladas parcerias com músicos e músicas excluídas dos aplicativos mais populares.
Simaria e DJ Ivis ainda não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

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