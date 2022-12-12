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Noivos vão direto do casamento para show do Capital Inicial no ES

"Fomos e amamos", comentou a noiva, dizendo que a ideia foi da prima. Banda lotou o Ilha Shows no último sábado (10), com a turnê dos 40 anos de estrada.
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 17:14

Glenda Meirelles e Gabriel Souza posam com a prima, Thalita Lucas, e o produtor, Mateus Carvalho no show do Capital Inicial, em Vitória
Glenda Meirelles e Gabriel Souza posam com a prima, Thalita Lucas, e o produtor, Mateus Carvalho no show do Capital Inicial, em Vitória Crédito: Levi Mori
O Capital Inicial lotou o Ilha Shows no último sábado (10) com a turnê de 40 anos de estrada. Com ingressos esgotados, os fãs se divertiram com o setlist nostálgico. Em meio a plateia, um casal chamava atenção. Glenda Meirelles e Gabriel Souza saíram direto do casamento para curtir o show da banda, ainda vestidos à carater para a cerimônia de união.
"O casamento já estava marcado há um tempo. Quando eles lançaram a data do show, que era no mesmo dia, minha prima não queria perder nem o casamento e nem o show. Ela deu a ideia de irmos depois do nosso casamento e não perderíamos essa oportunidade", explica Glenda Meirelles, a noiva.
Glenda Meirelles e Gabriel Souza saíram direto do próprio casamento para o show do Capital Inicial, em Vitória
Glenda Meirelles e Gabriel Souza saíram direto do próprio casamento para o show do Capital Inicial, em Vitória Crédito: Levi Mori
Ela conta que tanto ela quanto o marido e a prima, Thalita Lucas, são muito fãs da banda e não se arrepende de ter ido vestida de noiva. "Somos fãs do Capital. Fomos e amamos o show", conta.
O Capital Inicial preparou um setlist com 23 músicas, fornecendo quase duas horas de entretenimento para o público. Quem abriu a noite foi a banda Ubando.
Turnê Capital Inicial 4.0 passou pelo Ilha Shows, em Vitória, neste sábado, 10 de dezembro de 2022
Turnê Capital Inicial 4.0 passou pelo Ilha Shows, em Vitória, neste sábado, 10 de dezembro de 2022 Crédito: Levi Mori
Turnê Capital Inicial 4.0 passou pelo Ilha Shows, em Vitória, neste sábado, 10 de dezembro de 2022
Turnê Capital Inicial 4.0 passou pelo Ilha Shows, em Vitória, neste sábado, 10 de dezembro de 2022 Crédito: Levi Mori

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