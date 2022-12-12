Noivos vão direto do casamento para show do Capital Inicial no ES

Glenda Meirelles e Gabriel Souza posam com a prima, Thalita Lucas, e o produtor, Mateus Carvalho no show do Capital Inicial, em Vitória Crédito: Levi Mori

"O casamento já estava marcado há um tempo. Quando eles lançaram a data do show, que era no mesmo dia, minha prima não queria perder nem o casamento e nem o show. Ela deu a ideia de irmos depois do nosso casamento e não perderíamos essa oportunidade", explica Glenda Meirelles, a noiva.

Glenda Meirelles e Gabriel Souza saíram direto do próprio casamento para o show do Capital Inicial, em Vitória Crédito: Levi Mori

Ela conta que tanto ela quanto o marido e a prima, Thalita Lucas, são muito fãs da banda e não se arrepende de ter ido vestida de noiva. "Somos fãs do Capital. Fomos e amamos o show", conta.

O Capital Inicial preparou um setlist com 23 músicas, fornecendo quase duas horas de entretenimento para o público. Quem abriu a noite foi a banda Ubando.

Turnê Capital Inicial 4.0 passou pelo Ilha Shows, em Vitória, neste sábado, 10 de dezembro de 2022 Crédito: Levi Mori