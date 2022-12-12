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Cultura

Prêmio da Música Capixaba abre fase de pré-indicações; festa acontece em maio

Na primeira etapa da premiação, que segue até 15 de janeiro, público pode apontar seus artistas preferidos preenchendo um formulário disponível no Instagram. Veja como participar
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 07:00

André Prando venceu dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba
André Prando venceu dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba. Segunda edição da festa está prevista para maio de 2023 Crédito: Gustavo Louzada
Após ver sua primeira edição consagrar nomes talentosos, como Afronta MC, André Prando e Budah, o Prêmio da Música Capixaba já prepara sua segunda edição, que conta com entrega de troféus prevista para maio de 2023.
Como na festa passada, a maior láurea da indústria fonográfica do Espírito Santo também será dividida em várias etapas. A primeira delas, com o levantamento de indicações públicas - quando o povo pode escolher seus artistas preferidos -, já está aberta, seguindo até 15 de janeiro de 2023.
Essa fase é uma espécie de "pré-indicação", ou seja: essa lista passará por uma avaliação técnica, de onde sairão os indicados finais para a premiação. 
Para participar, basta preencher um formulário disponível no Instagram do Prêmio da Música Capixaba. Cada pessoa pode apontar até dois nomes por categoria ou mesmo se autoindicar.
Ao todo, são 24 categorias premiáveis (contra 17 na primeira edição). Serão aceitos trabalhos lançados por capixabas ou moradores do Estado com difusão entre 15 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.   
Entre as novas categorias, estão Melhor EP, Melhor Composição, Melhor DJ, Melhor Diretor(a) de Palco, Melhor Técnico de Som de Show, Melhor Técnico de Som de Estúdio, Melhor Luthier, Melhor Produtor(a) Executivo de Projetos Musicais e Melhor Arte Visual/Design de Álbum/Single.
"Essa primeira fase é uma oportunidade de lançarmos luz a trabalhos e profissionais que merecem ser reconhecidos pela sua produção em 2022. Contamos com a cooperação dos profissionais de todo o Estado para esse mapeamento e para realizarmos uma premiação rica e que engrandeça a música capixaba", detalha Daniel Morelo, correalizador do evento e integrante da MM Projetos Culturais, que também realiza ações como o Formemus, o maior encontro de mercado musical do Estado, e o Marien Calixte Jazz Music Festival, entre outras ações culturais. 
Ao "HZ", Morelo explica quais serão as próximas etapas. "Uma segunda fase está prevista para acontecer entre janeiro e fevereiro, a de levantamento de informações dos indicados. Em março, está prevista uma curadoria técnica e artística. Em abril, a premiação será aberta a voto popular. O voto da classe artística e a premiação final estão previstos para maio", complementa. 

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