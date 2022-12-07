Capital Inicial traz turnê dos 40 anos para o ES: "Capixabas, venham"

Dinho: Esse show é uma extravagância musical e visual. É algo surpreendente de se ver e ouvir. Sempre gostei, desde menino, do aspecto visual dos shows. Nós sempre demos uma atenção ao lado cenográfico das turnês. E, dessa vez, houve combinação singular de talento. A direção de arte é do Batman Zavarese, que fez, entre outras coisas, a última turnê da Marisa Monte e também os Tribalistas, as luzes são do Césio Lima, que faz o Rock in Rio, e a direção musical é do Dudu Marote, ganhador de Grammy, que já produziu Skank, Emicida e Jota Quest, entre outros. O show é uma das maiores produções que já botamos na estrada. Capixabas, venham, vocês vão se divertir.