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Melhores momentos do 027 Perguntas com Lucas Bissoli, Morenna, Alemão do Forró e mais

Chef Juarez Campos, André Martinelli, Jon Santos, Fred Nery, Ananda Marçal e Dani Carla também enfretaram o quiz capixaba; veja
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 10:00

Ao longo de duas temporadas, dez artistas capixabas arriscaram seus conhecimentos sobre o Espírito Santo no quadro “027 Perguntas”, do HZ. Através de questionamentos descontraídos, cada convidado deu um show durante as vinte e sete respostas sobre lugares, história e gostos pessoais.
De chef a ex-BBBs, o “027 Perguntas” trouxe muita gente bacana e - é claro - “made in ES”. Por lá, já passaram Alemão do Forró, Morenna, Chef Juarez Campos, Lucas Bissoli, André Martinelli, Jon Santos, do Herança Negra, Fred Nery, do Macucos, Ananda Marçal, Dani Carla (TV Gazeta) e Philipe Lemos.
Dani Carla, Lucas Bissoli, Alemão do Forró e Morenna participaram do
Dani Carla, Lucas Bissoli, Alemão do Forró e Morenna participaram do "027 Perguntas" Crédito: Ricardo Medeiros/ Fernando Madeira
E para celebrar o primeiro ano de um dos quadros mais divertidos do HZ, nós reunimos os melhores momentos do "027". Entre respostas hilárias, reações surpreendentes e curiosidades, os capixabas puderam conhecer um pouco mais de algumas personalidades do Estado.

CONFIRA ALGUMAS EDIÇÕES NA ÍNTEGRA

027 Perguntas: Dani Carla, da TV Gazeta, encara o desafio de "HZ" sobre o ES

027 Perguntas: Lucas Bissoli encara o desafio de "HZ" sobre o ES

027 Perguntas: Alemão do Forró responde as questões do quiz de HZ

Chef Juarez Campos testa seus conhecimentos sobre o ES no "027 Perguntas"

027 Perguntas: Morenna estreia quadro em HZ

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