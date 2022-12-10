Melhores momentos do 027 Perguntas com Lucas Bissoli, Morenna, Alemão do Forró e mais

Ao longo de duas temporadas, dez artistas capixabas arriscaram seus conhecimentos sobre o Espírito Santo no quadro “027 Perguntas”, do HZ. Através de questionamentos descontraídos, cada convidado deu um show durante as vinte e sete respostas sobre lugares, história e gostos pessoais.



De chef a ex-BBBs, o “027 Perguntas” trouxe muita gente bacana e - é claro - “made in ES”. Por lá, já passaram Alemão do Forró, Morenna, Chef Juarez Campos, Lucas Bissoli, André Martinelli, Jon Santos, do Herança Negra, Fred Nery, do Macucos, Ananda Marçal, Dani Carla (TV Gazeta) e Philipe Lemos.

Dani Carla, Lucas Bissoli, Alemão do Forró e Morenna participaram do "027 Perguntas" Crédito: Ricardo Medeiros/ Fernando Madeira