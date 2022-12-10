Melhores momentos do 027 Perguntas com Lucas Bissoli, Morenna, Alemão do Forró e mais

Ao longo de duas temporadas, dez artistas capixabas arriscaram seus conhecimentos sobre o Espírito Santo no quadro “027 Perguntas”, do HZ. Através de questionamentos descontraídos, cada convidado deu um show durante as vinte e sete respostas sobre lugares, história e gostos pessoais.
De chef a ex-BBBs, o “027 Perguntas” trouxe muita gente bacana e - é claro - “made in ES”. Por lá, já passaram Alemão do Forró, Morenna, Chef Juarez Campos, Lucas Bissoli, André Martinelli, Jon Santos, do Herança Negra, Fred Nery, do Macucos, Ananda Marçal, Dani Carla (TV Gazeta) e Philipe Lemos.
E para celebrar o primeiro ano de um dos quadros mais divertidos do HZ, nós reunimos os melhores momentos do "027". Entre respostas hilárias, reações surpreendentes e curiosidades, os capixabas puderam conhecer um pouco mais de algumas personalidades do Estado.