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Beleza

Projeções de Natal enchem a Catedral de Vitória de luz e cor; veja vídeo

Projeto "Natal na Catedral" segue diariamente, com sessões gratuitas até 25 de dezembro. Anote os horários: 19h, 20h e 21h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 15:06

O projeto
O projeto "Natal na Catedral" começou no último domingo (11), com projeções na construção histórica Crédito: Reprodução/PMV
Luz, brilho, cor, religiosidade e muita emoção. Nada faltou na estreia do vídeo mapping natalino da Catedral Metropolitana de Vitória, na noite deste domingo (11).
Uma projeção holográfica feita nas paredes da construção histórica apresentou imagens, como árvore-de-natal, a Anunciação, os anjos, o nascimento de Jesus e os Reis Magos, entre outros temas religiosos que encantaram o público presente. Veja vídeo abaixo.
Se não deu para conferir essa belezura na estreia, fique calmo! O espetáculo continua diariamente, até 25 de dezembro, em três horários gratuitos: 19h, 20h e 21h. Basta se agendar e preparar o celular para tirar muitas fotos e gravar muitos vídeos.
Voltando à noite de inauguração do projeto "Natal na Catedral", o evento contou com diversas atrações, como pipoca, algodão-doce e pula-pula para a criançada e show de Vinicius Herkenhof.
Outra grande atração foi um presépio em tamanho real, uma estrutura de diversos materiais que representam momentos importantes na celebração do Natal. Imagens como os Reis Magos, o Menino Jesus, a manjedoura e os animais foram retratados na obra.

INOVAÇÃO

Conforme adiantou "HZ", a tecnologia utilizada nas projeções conta com a ajuda de um software especializado. Nele, objetos de duas ou três dimensões são formados virtualmente, a partir de diversas informações. O software interage com um projetor para adaptar imagens específicas à superfície do objeto escolhido.
Catedral de Vitória ganha projeções nos 471 anos da cidade
Catedral de Vitória recebeu projeções alusivas aos 471 anos da cidade em setembro Crédito: Cesar Fernandes
Em setembro deste ano, a Catedral realizou projeções especiais para comemorar os 471 anos de Vitória. As imagens contaram um pouco da história do monumento e também da capital do Espírito Santo.
No mapeamento arquitetônico, há uma reconstrução do espaço real existente, por meio da adição de espaço virtual. Com a técnica, os artistas podem criar dimensões extra, ilusões ópticas e noções de movimento em objetos estáticos. São criadas narrativas audiovisuais por meio da interação do vídeo com o áudio.
Presente na inauguração das projeções, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, falou da importância do evento. "Que alegria estarmos aqui vivendo um tempo de união nesse templo de reencontro de amigos, de famílias e de pessoas que ficaram muito tempo sem se ver em razão do período difícil que passamos em função da pandemia. Para nós, é uma satisfação poder proporcionar ao nosso povo esse novo tempo. Hoje vivemos um tempo de paz e esperança de que o nosso coração será renovado para o novo ano que se aproxima. Desde já desejo a todos um abençoado 2023, com muita saúde, paz e alegria", declarou o regente, que fez a contagem regressiva para o início do espetáculo luminoso.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

NATAL NA CATEDRAL

  • O QUE É: Projeção holográfica feita nas paredes da Catedral Metropolitana de Vitória (Centro), apresentando imagens natalinas, como árvore-de-natal, a Anunciação, os anjos, o nascimento de Jesus e os Reis Magos, entre outros temas religiosos

  • QUANDO: As sessões são diárias e gratuitas até 25 de dezembro. Horários: 19h, 20h e 21h

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA

  • SEGUNDA (19)
  • O QUE É: 19h, apresentação da Orquestra CDTIV

  • TERÇA (20)
  • O QUE É: 19h, Coral da Catedral, com a regência do maestro Márcio Neiva e participação do Coral da Fafi

    • QUARTA (21)
    • O QUE É: 19h, Orquestra Sonatha, sob regência do maestro Hariton Nathanailidis

    • QUINTA (22)
    • O QUE É: 19h, Cantata de Natal

    • SÁBADO (24)
    • O QUE É: 19h, Missa de Vigília de Natal

    • DOMINGO (25)
    • O QUE É: 8h e 18h, Missa de Natal

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