Catedral de Vitória recebe projeções com temas natalinos a partir de domingo (11)

Catedral de Vitória teve projeções no aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Cesar Fernandes

Os capixabas terão a oportunidade de ver esses encantos através de um vídeo mapping, que apresentará imagens como a árvore de natal, a Anunciação, anjos, o nascimento de Jesus, os Reis Magos, entre outros temas que encantarão o público. O início da atração, neste domingo (11), também contará com apresentação de Vinicius Herkenhof.

O local também terá um presépio em tamanho real. Imagens dos Reis Magos, Menino Jesus, manjedoura e animais serão representadas em uma estrutura de diversos materiais que caracterizam a celebração do Natal.

Catedral de Vitória realizou projeções no aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Divulgação

"Será emocionante. Também tivemos a ideia de projetar as belezas de nossa Vitória que são inúmeras. O video mapping é uma técnica que consiste em projeções de vídeo em superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões ou fachadas de edifícios e estruturas que são patrimônio da cidade. Todos estão convidados e desejamos que milhares de pessoas prestigiem", disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.

TECNOLOGIA

A tecnologia utilizada nas projeções conta com a ajuda de um software especializado. Nele, objetos de duas ou três dimensões são formados virtualmente, a partir de diversas informações. O software interage com um projetor para adaptar imagens específicas à superfície do objeto escolhido.

No mapeamento arquitetônico, há uma reconstrução do espaço real existente, por meio da adição de espaço virtual. Com a técnica, os artistas podem criar dimensões extra, ilusões ópticas e noções de movimento em objetos estáticos. São criadas narrativas audiovisuais por meio da interação do vídeo com o áudio.