Catedral de Vitória recebe projeções com temas natalinos a partir de domingo (11)

A Catedral Metropolitana de Vitória recebe, mais uma vez, as famosas projeções em sua fachada. A partir deste domingo (11) até o dia 25 de dezembro, sempre às 19h, os moradores, visitantes e turistas poderão desfrutar das belas imagens, desta vez com temas natalinos e também das belezas da capital do Espírito Santo.
Os capixabas terão a oportunidade de ver esses encantos através de um vídeo mapping, que apresentará imagens como a árvore de natal, a Anunciação, anjos, o nascimento de Jesus, os Reis Magos, entre outros temas que encantarão o público. O início da atração, neste domingo (11), também contará com apresentação de Vinicius Herkenhof.
O local também terá um presépio em tamanho real. Imagens dos Reis Magos, Menino Jesus, manjedoura e animais serão representadas em uma estrutura de diversos materiais que caracterizam a celebração do Natal.
"Será emocionante. Também tivemos a ideia de projetar as belezas de nossa Vitória que são inúmeras. O video mapping é uma técnica que consiste em projeções de vídeo em superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões ou fachadas de edifícios e estruturas que são patrimônio da cidade. Todos estão convidados e desejamos que milhares de pessoas prestigiem", disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.
TECNOLOGIA
A tecnologia utilizada nas projeções conta com a ajuda de um software especializado. Nele, objetos de duas ou três dimensões são formados virtualmente, a partir de diversas informações. O software interage com um projetor para adaptar imagens específicas à superfície do objeto escolhido.
Em setembro deste ano, a Catedral realizou projeções especiais para comemorar os 471 anos de Vitória. As imagens contaram um pouco da história do monumento e também da capital do Espírito Santo.
No mapeamento arquitetônico, há uma reconstrução do espaço real existente, por meio da adição de espaço virtual. Com a técnica, os artistas podem criar dimensões extra, ilusões ópticas e noções de movimento em objetos estáticos. São criadas narrativas audiovisuais por meio da interação do vídeo com o áudio.
"Os destaques serão as referências ao verdadeiro sentido do Natal, como o abraço, o reencontro, o sorriso, o amor, o perdão, a partilha e a renovação, tudo respeitando as linhas e traços da nossa bela Catedral", comemorou o secretário.