Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Catedral de Vitória recebe projeções com temas natalinos a partir de domingo (11)
Clima de Natal

Catedral de Vitória recebe projeções com temas natalinos a partir de domingo (11)

Imagens serão exibidas na fachada da igreja todos os dias, até 25 de dezembro, sempre às 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 08:00

Catedral de Vitória ganha projeções nos 471 anos da cidade
Catedral de Vitória teve projeções no aniversário de  471 anos de Vitória Crédito: Cesar Fernandes
A Catedral Metropolitana de Vitória recebe, mais uma vez, as famosas projeções em sua fachada. A partir deste domingo (11) até o dia 25 de dezembro, sempre às 19h, os moradores, visitantes e turistas poderão desfrutar das belas imagens, desta vez com temas natalinos e também das belezas da capital do Espírito Santo.
Os capixabas terão a oportunidade de ver esses encantos através de um vídeo mapping, que apresentará imagens como a árvore de natal, a Anunciação, anjos, o nascimento de Jesus, os Reis Magos, entre outros temas que encantarão o público. O início da atração, neste domingo (11), também contará com apresentação de Vinicius Herkenhof.
O local também terá um presépio em tamanho real. Imagens dos Reis Magos, Menino Jesus, manjedoura e animais serão representadas em uma estrutura de diversos materiais que caracterizam a celebração do Natal.
Catedral de Vitória realizou projeções no aniversário de 471 anos de Vitória
Catedral de Vitória realizou projeções no aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Divulgação
"Será emocionante. Também tivemos a ideia de projetar as belezas de nossa Vitória que são inúmeras. O video mapping é uma técnica que consiste em projeções de vídeo em superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões ou fachadas de edifícios e estruturas que são patrimônio da cidade. Todos estão convidados e desejamos que milhares de pessoas prestigiem", disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.

TECNOLOGIA

A tecnologia utilizada nas projeções conta com a ajuda de um software especializado. Nele, objetos de duas ou três dimensões são formados virtualmente, a partir de diversas informações. O software interage com um projetor para adaptar imagens específicas à superfície do objeto escolhido.
Em setembro deste ano, a Catedral realizou projeções especiais para comemorar os 471 anos de Vitória. As imagens contaram um pouco da história do monumento e também da capital do Espírito Santo.
No mapeamento arquitetônico, há uma reconstrução do espaço real existente, por meio da adição de espaço virtual. Com a técnica, os artistas podem criar dimensões extra, ilusões ópticas e noções de movimento em objetos estáticos. São criadas narrativas audiovisuais por meio da interação do vídeo com o áudio.
"Os destaques serão as referências ao verdadeiro sentido do Natal, como o abraço, o reencontro, o sorriso, o amor, o perdão, a partilha e a renovação, tudo respeitando as linhas e traços da nossa bela Catedral", comemorou o secretário.

Veja Também

Caravana de Natal Coca-Cola circula por 26 cidades do ES; veja a programação

Árvore de Natal de 16 metros é inaugurada no Parque da Cidade, na Serra

Shows nacionais vão embalar o réveillon 2023 no ES; confira a programação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Catedral de Vitória Cultura Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados