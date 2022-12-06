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Árvore de Natal de 16 metros é inaugurada no Parque da Cidade, na Serra

Espaço, em parceria com a Rede Gazeta, ainda tem trenzinho e Casa do Papai Noel. Abertura teve apresentação do Coral Vale Música e Banda da Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 20:18

Natal
A inauguração da Árvore de Natal da Rede Gazeta foi acompanhada por uma bela queima de fogos, que alegrou o público presente Crédito: Arthur Louzada
A magia do Natal chegou no Parque da Cidade, entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso, na Serra. Nesta terça-feira (6), a árvore de 16 metros, em parceria com a Rede Gazeta, foi acesa numa cerimônia com o prefeito Sergio Vidigal e concerto do Coral Vale Música e Banda da Guarda Municipal.
"O Natal Serra+Iluminada está por toda a cidade. Agora é a vez do Parque da Cidade, com sua árvore de 16 metros, casinha do Papai Noel, presença do Papai Noel para tirar foto de graça, programação da noite e outras atrações nos finais de semana de dezembro", Sergio Vidigal, prefeito da Serra.
Mais moderna, a árvore é toda decorada em led. Além dela, outro destaque no parque é a Casa do Papai Noel, que será a maior casa interativa do Estado. O espaço, com cerca de 90 m², terá sala, cozinha, quarto, banheiro e, claro, a presença ilustre do Papai Noel, que promete alegrar e tirar muitas fotos com a criançada.
A diversão também foi garantida com um trenzinho natalino que leva os visitantes para dar uma volta pelo local, além do Grupo BH de Teatro com seus mágicos, palhaços e malabaristas.
“Pelo segundo ano consecutivo, estamos levando o encanto do Natal para os moradores da Serra e região, nessa parceria com a prefeitura da Serra. É um momento especial de celebração e reflexão, e queremos usar a força dos nossos veículos para nos conectar cada vez mais com a sociedade e com as famílias capixabas. Vivemos momentos de muitos desafios nos últimos dois anos e poder levar o sorriso e a magia natalina para as pessoas também é nosso papel como grupo de comunicação", destaca Márcio Chagas, Diretor de Mercado da Rede Gazeta.

OUTROS LOCAIS

Ao longo das últimas semanas, a Prefeitura da Serra inaugurou espaços natalinos cheios de cores e luzes em outros pontos da cidade. Um dos espaços de destaque é a Praça da Igreja Matriz, em Serra Sede, que foi toda decorada.
Natal
Uma multidão acompanhou a inauguração da Árvore de Natal da Rede Gazeta, no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Arthur Louzada
No Parque Caminho do Mar, em Cidade Continental, uma árvore de 23 metros com decoração em LED levou encanto a todos. E a magia do Papai Noel e tudo mais que o Natal traz também já estão fascinando a todos na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.

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