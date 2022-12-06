Onde encomendar panetones e sobremesas para o Natal no ES

Panetones, chocotones, bolos natalinos, biscoitos decorados, torta de sorvete, árvore de chocolate, guirlanda de brownie e uma infinidade de gostosuras estão na lista de HZ para adoçar o seu Natal.
Ela reúne mais de 40 produtos artesanais feitos sob encomenda ou já disponíveis nas vitrines das docerias, tanto na Grande Vitória quanto no interior do Estado. Há opções para todos os gostos e bolsos. Confira!
- ALFAJOR DA ANITA - Chocotones, minichocotones, pavetones e potetones estão no menu natalino da confeitaria de São Diogo 2, Serra. Opção para a ceia, o pavetone leva musse de doce de leite e ganache de chocolate (R$ 115 o G, que serve até dez pessoas). Para o chocotone trufado, há quatro tipos de recheio: trufa 70% cacau, doce de leite, Ninho com Nutella e Ninho com frutas vermelhas (R$ 79/650g).
- Encomendas: até 18/12 pelo (27) 99529-5013.
- MILENA ALMEIDA
- Lemon curd com ganache de chocolate branco, musse de doce de leite com praliné de nozes, frutas vermelhas com brigadeiro de pistache e cobertura de chocolate ruby: esses são alguns dos sabores de chocotone produzidos pela confeiteira para o Natal. Os produtos custam a partir de R$ 98 e pesam aproximadamente 680g. Bolos e biscoitos natalinos, tortas, cookies, trufas, sobremesas na taça, cheesecake e guirlanda de brownie também estão no cardápio. O ateliê fica na Praia da Costa, em Vila Velha.
- Encomendas: bolos até 19/12 e demais itens até o limite de produção. (27) 99873-3053.
Milena Almeida
- AMORAS ALIMENTOS FUNCIONAIS - O cardápio de Natal da Amoras, em Vila Velha, é composto de produtos sem glúten e sem lactose, e alguns também sem açúcar. Entre as pedidas, há panetone (R$ 52/500g), chocotone (R$ 59/500g) e duplas de panetone trufado nas versões maracujá e pitaya (R$ 79/250g cada um) e chocolate e doce de leite (R$ 69/250g cada um).
- Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99204-3499.
Amoras Alimentos Funcionais
- CHOCOLATERIA BRASIL - Chocolates presenteáveis e chocotones dão o tom na coleção de Natal da chef Flávia Gama. Na linha de panetones recheados da loja, que fica na Praia do Canto, Vitória, destaque para o recheado com brigadeiro de caramelo salgado e pedaços de macadâmia (R$ 170/1 kg). Os nocciobreads, de chocolate francês com um toque de avelãs (R$ 100/214g), e as pinhas de Natal (recheios de chocolate com avelã, chocolate com pistache, brigadeiro de champanhe e praliné de amêndoas/R$ 110/220g) também fazem parte do catálogo.
- Encomendas: até o limite de produção. (27) 99507-3130.
Chocolateria Brasil
- FEITO EM CASA - Além dos chocotones recheados, a doceria, que fica em Jardim Camburi, Vitória, produz sob encomenda o Bolinho Noel, para até quatro pessoas, com massa e recheio à escolha (R$ 82), e a guirlanda de brownie de chocolate com brigadeiros, nuts e morangos (R$ 96).
- Encomendas: até 22/12 ou até o limite de produção. (27) 99512- 3721.
Feito em Casa
- JUCÁ PADARIA ARTESANAL - O cardápio especial de Natal inclui itens como pão doce com raspas de laranja, calda e frutas (R$ 39/450g), panetone de frutas vermelhas com crostinha de açúcar (R$ 68/500g) e chocotone com farofinha de coco, chocolate e crocante de caju (R$ 68/500g).
- Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99897-5227.
- KARUNÃ - Em Vitória, Bárbara Oliveira produz panetones e chocotones veganos, que custam de R$ 40 (tradicional/300g) a R$ 60 (trufado/500g). Destaque também para o minibolo natalino sem glúten, com frutas secas, especiarias, glacê de limão e castanha-do-Pará (R$ 30/300g).
- Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99943-5852.
- LAU SWEETIES - O cardápio natalino da doceria, que fica em Itararé, Vitória, traz em destaque taças de sobremesa e chocotones. O chocotone tradicional tem como opções de recheio brigadeiro cremoso e Ninho com chocolate (R$ 97/aprox. 1 kg). Já o Premium sai nas versões Kinder Bueno, Tipo Ferrero e Bolotone (R$ 110/aprox. 1 kg). Bombom de uva, Ninho com geleia de morango, tortinha de limão e brownie com Nutella estão na lista de sabores de taça (a partir de R$ 120 com 1,5 kg em média).
- Encomendas: até 22/12 ou enquanto durar o estoque. (27) 99577-0179.
Lau Sweeties
- LU FRANCO CONFEITARIA ARTESANAL - Pistache, praliné, duo de brigadeiros, caramelo, Nutella e crocante de nozes com doce de leite são os sabores de chocotone produzidos por Luciana Franco na Praia da Costa, em Vila Velha. São quatro faixas de preço: R$ 49 (P), R$ 90 (2/P), R$ 79 (M) e R$ 125 (G). A linha de Natal inclui também bombontone, guirlanda de brownie, sobremesa na taça, bolo natalino e lata de trufas.
- Encomendas: até 20/12 ou até o limite de produção. (27) 99800-3399.
Lu Franco Cakes
- MARIA MERENGUE - Charlotes, sobremesas na taça, caixinhas de macaron e bolas natalinas compõem o cardápio de Natal da doceria, em Colina de Laranjeiras, Serra. Destaque para a charlote de morango, feita de massa branca, creme bavaroise, morangos frescos, chantili e biscoito champanhe artesanal, nos tamanhos mini (R$ 18) e com aro 20 (R$ 149).
- Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99279-0203.
Maria Merengue
- MILENA ALMEIDA
Milena Almeida
- MOMBEE - Lançamento da doceria de Aracruz para o Natal, a torta de sorvete é composta de camadas de massa cremosa de chocolate, sorvete e ganache de chocolate amargo. Vendida congelada, a delícia vem com uma bolsa térmica e está disponível em dois sabores: baunilha (R$ 260) e pistache (R$ 280). Cada torta rende em média dez pedaços.
- Encomendas: até 18/12 ou até o limite de produção. (27) 99949-4332.
- OLIMA CULINÁRIA - Em Jardim Camburi, Vitória, a Olima aceita pedidos de panetone e chocotone (R$ 70/500g) e aposta em um pão especial, Estrela do Natal, recheado em camadas com creme de amêndoas e coberto com curd de limão siciliano e amêndoas laminadas (R$ 27 cada um). Pirulito de chocolate, rabanada, estrelinhas de canela e casinha mágica de gingerbread completam o menu de fim de ano.
- Encomendas: até 22/12 pelo (27) 99789-7807.
Olima Culinária
- PERRY CONFEITARIA - As guirlandas doces são um trunfo da confeitaria, que fará também taça de nozes, com recheio de brigadeiros de nozes e de baba-de-moça e cobertura de marshmallow (R$ 190), e bolo Red Velvet com recheio de frosting de cream cheese e cobertura de butter cream (R$ 245/15 fatias, em média). O ateliê fica em Vitória.
- Encomendas: até 17/12 ou até o limite de produção. (27) 99316-9316.
Perry Confeitaria
- SOIÔ DOCES - O cardápio de Natal de Fernanda Altoé vem com opções de bolo, sobremesa na taça e panetone, além de palha italiana e biscoito natalino de caramelo salgado em embalagens presenteáveis. O panetone da marca é recheado com creme de baunilha e doce caseiro de morango e o chocotone com brigadeiros branco e ao leite (R$ 120 cada um, com aproximadamente 800g). O ateliê fica em Santa Lúcia, Vitória.
- Encomendas: até 21/12 ou até o limite de produção. (27) 99917-4544.