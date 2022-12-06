Onde encomendar panetones e sobremesas para o Natal no ES

- Em Jardim Camburi, Vitória, a Olima aceita pedidos de panetone e chocotone (R$ 70/500g) e aposta em um pão especial, Estrela do Natal, recheado em camadas com creme de amêndoas e coberto com curd de limão siciliano e amêndoas laminadas (R$ 27 cada um). Pirulito de chocolate, rabanada, estrelinhas de canela e casinha mágica de

completam o menu de fim de ano.