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  • Shows nacionais vão embalar o réveillon 2023 no ES; confira a programação
Para curtir a virada de ano

Shows nacionais vão embalar o réveillon 2023 no ES; confira a programação

O HZ reuniu os principais eventos que ocorrerão no Estado para você poder se programar. A maioria das festas são open bar e open food
Atilio Esperandio*

Atilio Esperandio*

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 09:00

Falamansa, Zé Neto e Cristiano e Pixote são atrações em festas de réveillon do ES em 2023
Falamansa, Zé Neto e Cristiano e Pixote são atrações em festas de réveillon do ES em 2023 Crédito: Divulgação

Atualização

19/12/2022 - 1:26
Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Nook Beach Club, de Vila Velha, cancelou sua festa de Réveillon - prevista para 31 de dezembro - por conta do atraso nas obras. Além disso, a matéria também foi atualizada com mais eventos marcados para a Grande Vitória.
O final do ano se aproxima e chegou a hora de planejar onde curtir o Réveillon 2023. A virada de ano promete ser animada no Espírito Santo, com diversos eventos preparados para receber capixabas e turistas.
Com uma vibe pé na areia, algo mais intimista, diversas opções para quem busca passar o réveillon em grande estilo de Norte a Sul do Estado. Entre os destaques, shows nacionais para chamar o público, como Zé Neto e Cristiano, em Guarapari, Falamansa, em Itaúnas, além de Glauco, Gabz e Matheus Fernandes, em Vitória. 
Entre as opções, vale destacar que o Réveillon Nook 2023 foi cancelado devido ao atraso nas obras do espaço, que sofreu um incêndio recentemente. O anúncio foi feito pelas redes sociais da casa, avisando que os ingressos adquiridos serão válidos para o Réveillon Privilège, que acontece no mesmo dia, em Vitória, não havendo necessidade de troca. Quem optou pelo reembolso, a solicitação foi aberta até o dia 23 deste mês.
Após o recado dado, vamos para a lista com as demais festas que prometem bombar o Réveillon do ES. São opções em diversos municípios - de Alegre a Conceição da Barra - com atrações variadas e até cardápio de comidas e bebidas liberado. Confira:

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GUARAPARI

Na cidade saúde, o Réveillon Mansão 2k23 que terá como atrações Glauco, Samba Júnior e muito mais com Open Food e Open Bar a noite toda. Ainda na cidade, vai rolar o Réveillon P12 Guarapari que contará com a presença da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.
  • RÉVEILLON MANSÃO 2K23
  • Atrações: Glauco, Samba Júnior, Pedro e Lucas, DJ Giselle Dário, DJ Ayro e DJ Sheep
  • Quando: 31/12, das 22h às 8h
  • Onde: Mansão 300º - Rua Belo Horizonte, 01, Meaípe - Guarapari/ES 
  • Serviços: Open Bar e Open Food
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$400 (2º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
A dupla Zé Neto e Cristiano
A dupla Zé Neto e Cristiano Crédito: Divulgação
  • RÉVEILLON P12
  • Atrações: Zé Neto e Cristiano e o DJ KVSH
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari/ES
  • Serviços: Open Bar e Open Food
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$ 650 (6º lote), à venda na Óticas Diniz (Shopping Praia da Costa) e no site Lebillet (COMPRE AQUI)
  • B27 BEACH CLUB
  • Atrações: Gustavo Venturini, Thiago C e Rennan B
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari
  • Serviços: Cardápio open bar e open food
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: A partir de R$ 160. À venda no SuperTicket 
  • RÉVEILLON MEX CELEBRATION
  • Atrações: Higino e Gabriel, Sué, DJ Rodrigo Martins e DJ Big
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
  • Serviço: drink liberado até 0h
  • Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 100 (camarote), à venda no site Superticket

VITÓRIA

Na capital, a festa fica por conta do cantor Matheus Fernandes com os seus sucessos. Além da atração nacional, Glauco, Gabz, DJs, Luuh, entre outros, prometem agitar e trazer muita música para os capixabas e visitantes nesta virada de ano. 
Cantor Glauco
Cantor Glauco Crédito: Instagram/ Glauco
  • RÉVEILLON SENSATIONS
  • Atrações: Glauco e DJ
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Ilha Buffet Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
  • Classificação: livre
  • Serviços: open bar, open food e show de pirotecnia
  • Ingressos: R$ 550 (frontstage duplo/3º lote); R$ 300 (frontstage individual/3º lote); R$ 420 (lounge ilha/3º lote); R$ 200 (frontstage infantil/1º lote e lounge ilha infantil/1º lote); e R$ 10 mil (camarote para 15 pessoas), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
Matheus Fernandes
Matheus Fernandes Crédito: Reprodução @Matheusfernandes_mf
  • RÉVEILLON PRIVILÉGE VITÓRIA
  • Atrações: Matheus Fernandes, Liu e Na Farra
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória - ES
  • Classificação: 18 anos
  • Serviço: Open bar e open food
  • Ingressos: R$ 400 (4º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
Gabz
Gabz Crédito: João Cotta/Globo
  • RÉVEILLON A MAR
  • Atrações: Gabz, Mahat, Luuh, Marcus Rauta
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Épico Beach Bar - Av. José Miranda Machado, 345 - Curva da Jurema, Vitória
  • Classificação: 18 anos
  • Serviço: Open bar e Open food
  • Ingressos: R$ 350 (individual) e R$ 650 (casal), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
  • RÉVEILLON MAHO 2023
  • Atrações: DJ e banda de pop rock e atualidades
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Maho Gastrobar, Orla de Camburi, Vitória
  • Classificação: livre
  • Serviço: open bar e open food
  • Ingressos: R$ 1.008,00 (Mesa Praia/ 2 pessoas/ 2º lote); R$ 2.016,00 (Mesa Praia/ 4 pessoas/ 2º lote); R$ 1728,00 (bistrô ou lounge / 4 pessoas/ 2º lote), à venda no próprio Gastrobar. 
  • *Criança até 3 anos não paga; até 14 anos paga meia; de 15 para cima paga o valor cheio
  • Informações: (27) 99962-3251 WhatsApp
  • RÉVEILLON BISTRÔ SALDANHA
  • Atrações: SAX, banda e DJ
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Bistrô Saldanha - Av. Beira Mar, 320, Curva do Saldanha, Vitória
  • Classificação: livre
  • Serviço: open bar e open food
  • Ingressos (1º lote): R$ 920 (Espaço Garden / 2 pessoas); R$ 1.040 (Salão Nobre/ mesa 2 pessoas); R$ 2.080,00 (Salão Nobre/ mesa 4 pessoas); R$ 2.760 (Espaço Garden / mesa 6 pessoas); R$ 4.600,00 (Espaço Garden / mesa 10 pessoas), à venda no próprio bistrô
  • *Criança até 3 anos não paga; até 14 anos paga meia; de 15 para cima paga o valor cheio
  • Informações: (27) 99907- 3252
  • RÉVEILLON BARLAVENTO 2023
  • Atrações: Eder Araújo, Tstinha, DJ Quadrini e DJ Josh Simon
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: Barlavento Beach Bar & Lounge - Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$ 300 (mesa 1º andar/individual/sendo R$ 200 revertidos para consumo de itens do cardápio); R$ 1.200,00 (mesa 2º andar/ 4 pessoas/ sendo R$ 800,00 revertidos para consumo de itens do cardápio); R$ 3.500 (lounge para 10 pessoas em ambos andares/sendo R$2.000,00 revertidos para consumo de itens do cardápio), à venda pelo Instagram da casa
  • RÉVEILLON COCO BAMBU VITÓRIA
  • Atrações: Allan Vieira, Romulo Arantes e DJ Vinny
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: Coco Bambu Vitória - Rua João da Cruz, 10 – Praia do Canto, Vitória
  • Classificação: livre
  • Serviço: brinquedoteca com monitoria e estacionamento
  • Ingressos: R$ 380,00 (sendo R$ 190,00 revertido em consumação); R$ 190,00 (crianças de 06 a 10 anos, sendo R$ 95,00 em consumação); crianças de 5 a 0 anos não pagam. À venda no restaurante.
  • Informações: (27) 3083 5800 e (27) 99664 9100
  • RÉVEILLON FLUENTE CULTURE CLUB
  • Atrações: Madson, Karolla, Temponi, Phi e Antonio Paraguassu
  • Quando:  31/12, a partir das 23h
  • Onde: Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha
  • Classificação: 18 anos
  • Serviço: Com mesa de frios e petiscos no início da festa
  • Ingressos: A partir de R$ 100. À venda pela internet
  • RÉVEILLON VICTORIA PUB
  • Atrações: Yasmin, Tuzzão , Doodles, FRNNDS, Tran, Vinicy
  • Quando:  31/12, a partir de 23h
  • Onde: Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi
  • Classificação: 18 anos
  • Serviço: Cardápio open bar
  • Ingressos: A partir de R$ 80. À venda pela internet
  • RÉVEILLON MOVE MUSIC
  • Atrações: Ravesck, Fabiano Moraes e Tonny Davino
  • Quando: 01/01, a partir da 1h
  • Onde: Move Music. Av. Adalberto Simão Nader, 387, Mata da Praia, Vitória
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: A partir de R$ 80. À venda pela internet
  • RÉVEILLON ÍLIOS BEACH HOUSE
  • Atrações: Irmãos Amorim e DJ Alec Bacheti
  • Quando:  31/12, a partir de 21h
  • Onde: Ílios Beach House. Orla de Camburi, Vitória
  • Classificação: Livre 
  • Serviço: Cardápio all inclusive
  • Ingressos: A partir de R$ 400. À venda presencialmente e por telefone. 
  • Informações: 27 99906-9825 e (27) 98853-3869.
  • RÉVEILLON NEW YEAR NEW ME
  • Quando: 01/01, a partir da 1h
  • Onde: Bolt - Avenida Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
  • Classificação: 18 anos
  • Serviço: decoração, mesa de frios e frutas, welcome drink
  • Ingressos: R$ 60 (lote 1), à venda no site Synpla
  • WHITE EMOTIONS
  • Atrações: Moreno Loss, Pepeu Canal, Gabriel OC, Arthur Moret, PC Junior
  • Quando: 01/01, a partir de 0h30
  • Onde: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho - Jardim da Penha, Vitória
  • Classificação: 18 anos
  • Serviço: mesa de frutas e petiscos, além de promoções de drinques
  • Ingressos: R$ 40 (antecipado no site Superticket - COMPRE AQUI) e R$ 50 (na portaria)
  • RÉVEILLON CANTO DA PRAIA
  • Atrações: Banda Seis3 e DJs
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Canto da Praia - Quiosque 14, na Praia de Camburi
  • Serviço: espaço kids, open bar e open food
  • Ingressos: R$ 400 (individual) e R$ 3,6 mil (lounge para 6 pessoas), à venda no site Lebillet (COMPRE AQUI)
  • RÉVEILLON SÓ NA BRASA
  • Atrações: DJ e fogos de artifício em frente ao quiosque
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: Só na Brasa Churrascaria - Av. Dante Michelini, 2100, Quiosque 06 - Mata da Praia, Vitória
  • Ingressos: R$ 300 (entrada + consumação)
  • Informações e reservas: (27) 99623-4030

VILA VELHA

Com o cancelamento do Réveillon Nook 2023, os moradores e turistas da cidade canela-verde ainda podem curtir a festa do Canto 27, que conta com apresentações de Sambasoul, IclaSorriso e DJ Kinho, entre outros convidados. 
  • RÉVEILLON CANTO 27
  • Atrações: Sambasoul, IclaSorriso, DJ Kinho e convidados
  • Quando: 31/12, a partir das 23h
  • Onde: Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha
  • Classificação: 18 anos
  • Serviço: Cardápio com opção open bar
  • Valor: A partir de R$ 30. À venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

SERRA

Manguinhos também não fica de fora. Beco 48, Laila Orlande e Banda, além do DJ Residente são as atrações para deixar o seu réveillon ainda melhor. 
  • RÉVEILLON MANGUINHOS 2023
  • Atrações: Beco 42, Laila Orlande e Banda e DJ Residente
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Atapoã, 717 - Manguinhos, Serra
  • Classificação: Livre
  • Serviço: open food, open Bar, Espaço Kids, área 100% coberta, acesso à praia, queima de fogos
  • Ingressos: R$ 125 (até 13 anos); R$ 250 (meia/promocional); R$ 270 (individual/inteira/1º lote); R$ 500 (duplo/inteira/1º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
  • FESTA NINHO DA ROXINHA
  • Atrações: Willer Primavera
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Ninho da Roxinha. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra
  • Classificação: Livre
  • Serviço: Cardápio all inclusive. O espaço tem área kids
  • Ingressos: A partir de R$ 319; para crianças de 7 a 13 anos, R$ 159,50. À venda pela internet
  • FESTA DO SILVA'S RESTAURANTE
  • Atrações: Celebrar, Pele Morena e DJs
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra
  • Classificação: Livre
  • Serviço: Cardápio all inclusive
  • Ingressos: A partir de R$ 380; para crianças de 8 a 15 anos, R$ 200. À venda no Superticket
  • FESTA DA MANSÃO HIBISCUS 
  • Atrações: Rob Brainstorm
  • Quando: 31/12, a partir das 21h
  • Onde: Mansão Hibiscus. R. Quatro, 2-136 - Das Laranjeiras, Serra
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: A partir de R$ 40. À venda no Superticket

SÃO MATEUS - Guriri

Na ilha de Guriri, o grupo Pixote, Farra 2, DJ RD de São Mateus e Juliano Couto agitam a virada de ano dos turistas. 
Grupo Pixote
Grupo Pixote Crédito: Reprodução Multishow
  • RÉVEILLON CELEBRATE
  • Atrações: Pixote, Farra 2, DJ RD e Juliano Couto
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Festival de Verão Guriri - Av. Oceano Atlântico - Barra Nova, São Mateus
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$ 200 (1º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
  • RÉVEILLON NA KSA
  • Atrações: FarraDois, Fina Expressão, Juliano Couto, DJ RD de São Mateus
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: A KSA - Rua Horácio Barbosa Alves, 1258, Guriri, São Mateus
  • Serviço: open bar
  • Ingressos: R$ 130, à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

ARACRUZ

  • RÉVEILLON CLUBE DA ORLA
  • Atrações: bandas 027 e Prakatum
  • Quando: 31/12, a partir das 20h
  • Onde: Clube da Orla - R. dos Girassóis, 200 - Coqueiral, Aracruz
  • Serviço: all inclusive (comida e bebida)
  • Ingressos: R$ 140 (criança até 14 anos); R$ 280 (individual); R$ 500 (casal), à venda no site Superticket
  • Informações: 27 99647-2945

ITAÚNAS

Para quem curte dançar um forró, a vila mágica de Itaúnas tem as atrações certas para o seu ano novo. Os shows de Falamansa, Forroçacana, Janyna Pereira e Oriente prometem uma maré de boas vibrações para os visitantes.
  • RÉVEILLON PARAÍSO ALUCINADO
  • Atrações: Forroçacana, Tiziu do Araripe, Trio Xamego, Ò do Forró, Janayna Pereira, Trio Alvorada, Nando Nogueira, Severo Gomes, Coisa de Zé, Dois Dobrado, Trio Cristalino e DJs
  • Quando: de 27 a 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Buraco do Tatu, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
  • Ingressos: R$ 230 (meia/passaporte para todos os dias); R$ 270 (eco-social/passaporte para todos os dias); R$ 460 (inteira/passaporte para todos os dias); R$ 65 (meia/DIA 31 / 3º lote); R$ 80 (eco-social/DIA 31 /3º lote); R$ 130 (inteira/DIA 31/ 3º lote), à venda no site Sympla.com.br (COMPRE AQUI)
  • O Ingresso ECO-social pode ser adquirido por qualquer pessoa, tem 40% de desconto e parte do seu valor será destinado a apoiar projetos socioambientais da região
Falamansa
Falamansa Crédito: Thiago Rodrigues
  • RÉVEILLON VILA SHOWS ITAÚNAS
  • Atrações: Falamansa, Oriente, Moana, Mr Dedus, Lorelai, Tibery
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: VILA SHOWS - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$ 140 (meia/DIA 31 / 3º lote); R$ 180 (camarote/inteira/ DIA 31/ 3º lote); R$ 280 (inteira/ DIA 31 / 3º lote); R$ 360 (camarote/ inteira / DIA 31 / 3º lote); R$ 250 (meia/passaporte para os dois dias de evento*); R$ 500 (inteira/passaporte para os dois dias de evento*); R$ 320 (camarote/meia / passaporte para os dois dias* / 3º lote); R$ 640 (camarote/inteira / passaporte para os dois dias* / 3º lote), à venda no site https://Superticket.com.br (COMPRE AQUI)
  • *A casa também abre no dia 30 com show de Natiruts e outras atrações
  • BAR FORRÓ RÉVEILLON 2023
  • Atrações: Dona Zefa, Mestrinho, Duka Santos, Aluizio Cruz
  • Quando: dia 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Bar Forró e Café Brasil na Vila mágica de Itaúnas - Conceição da Barra
  • Ingressos: R$ 100 (meia/DIA 31); R$ 280 (meia/passaporte para os cinco dias de festa*/2º lote); R$ 300 (passaporte literário para os cinco dias de festival*); R$ 480 (inteira/passaporte para os cinco dias de festa*/2º lote), à venda no site 1plim.com.br (COMPRE AQUI)
  • *O evento faz parte do Festival de Verão do Bar Forró, que vai do dia 26/12 a 01/01, com diversas atrações como Elba Ramalho e Mariana Aydar

SÃO GABRIEL DA PALHA

  • RÉVEILLON DECK'S
  • Atrações: Otávio Jr., DJ Perez e DJ PR
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Deck's Beer - Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha
  • Ingressos: R$ 20 , à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)
  • Informações: (27) 99780-4019

ALEGRE

  • RÉVEILLON OPEN DE LUXO
  • Atrações: Matheus Emis, DJ Kauan Sheik e DJ RDLau
  • Quando: 31/12, a partir das 22h
  • Onde: Alto da Serra Butiquim - RODOVIA BR 482, KM 75, SN FAZENDA SANTA CLARA - Alegre
  • Serviço: open bar e open food
  • Ingressos: R$ 150 (3º lote) e R$ 200 (4º lote), à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

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