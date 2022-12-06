Shows nacionais vão embalar o réveillon 2023 no ES; confira a programação

Falamansa, Zé Neto e Cristiano e Pixote são atrações em festas de réveillon do ES em 2023 Crédito: Divulgação

Atualização Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Nook Beach Club, de Vila Velha, cancelou sua festa de Réveillon - prevista para 31 de dezembro - por conta do atraso nas obras. Além disso, a matéria também foi atualizada com mais eventos marcados para a Grande Vitória.

O final do ano se aproxima e chegou a hora de planejar onde curtir o Réveillon 2023. A virada de ano promete ser animada no Espírito Santo, com diversos eventos preparados para receber capixabas e turistas.

Com uma vibe pé na areia, algo mais intimista, diversas opções para quem busca passar o réveillon em grande estilo de Norte a Sul do Estado. Entre os destaques, shows nacionais para chamar o público, como Zé Neto e Cristiano, em Guarapari, Falamansa, em Itaúnas, além de Glauco, Gabz e Matheus Fernandes, em Vitória.

Entre as opções, vale destacar que o Réveillon Nook 2023 foi cancelado devido ao atraso nas obras do espaço, que sofreu um incêndio recentemente. O anúncio foi feito pelas redes sociais da casa , avisando que os ingressos adquiridos serão válidos para o Réveillon Privilège, que acontece no mesmo dia, em Vitória, não havendo necessidade de troca. Quem optou pelo reembolso, a solicitação foi aberta até o dia 23 deste mês.

Após o recado dado, vamos para a lista com as demais festas que prometem bombar o Réveillon do ES. São opções em diversos municípios - de Alegre a Conceição da Barra - com atrações variadas e até cardápio de comidas e bebidas liberado. Confira:

GUARAPARI

Na cidade saúde, o Réveillon Mansão 2k23 que terá como atrações Glauco, Samba Júnior e muito mais com Open Food e Open Bar a noite toda. Ainda na cidade, vai rolar o Réveillon P12 Guarapari que contará com a presença da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

RÉVEILLON MANSÃO 2K23

Atrações: Glauco, Samba Júnior, Pedro e Lucas, DJ Giselle Dário, DJ Ayro e DJ Sheep

Glauco, Samba Júnior, Pedro e Lucas, DJ Giselle Dário, DJ Ayro e DJ Sheep Quando: 31/12, das 22h às 8h

31/12, Onde: Mansão 300º - Rua Belo Horizonte, 01, Meaípe - Guarapari/ES

Mansão 300º - Rua Belo Horizonte, 01, Meaípe - Guarapari/ES Serviços: Open Bar e Open Food

Open Bar e Open Food Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: R$400 (2º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

A dupla Zé Neto e Cristiano Crédito: Divulgação

RÉVEILLON P12

Atrações: Zé Neto e Cristiano e o DJ KVSH

Zé Neto e Cristiano e o DJ KVSH Quando: 31/12, a partir das 21h

31/12, a partir das 21h Onde: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari/ES

Serviços: Open Bar e Open Food

Open Bar e Open Food Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: R$ 650 (6º lote), à venda na Óticas Diniz (Shopping Praia da Costa) e no site Lebillet (COMPRE AQUI)

B27 BEACH CLUB

Atrações: Gustavo Venturini, Thiago C e Rennan B

Gustavo Venturini, Thiago C e Rennan B Quando: 31/12, a partir das 21h

31/12, a partir das 21h Onde: B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari

B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari Serviços: Cardápio open bar e open food

Cardápio open bar e open food Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: A partir de R$ 160. À venda no SuperTicket

RÉVEILLON MEX CELEBRATION

Atrações: Higino e Gabriel, Sué, DJ Rodrigo Martins e DJ Big

Higino e Gabriel, Sué, DJ Rodrigo Martins e DJ Big Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari Serviço: drink liberado até 0h

drink liberado até 0h Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 100 (camarote), à venda no site Superticket

VITÓRIA

Na capital, a festa fica por conta do cantor Matheus Fernandes com os seus sucessos. Além da atração nacional, Glauco, Gabz, DJs, Luuh, entre outros, prometem agitar e trazer muita música para os capixabas e visitantes nesta virada de ano.

Cantor Glauco Crédito: Instagram/ Glauco

RÉVEILLON SENSATIONS

Atrações: Glauco e DJ

Glauco e DJ Quando: 31/12, a partir das 22h



31/12, a partir das 22h Onde: Ilha Buffet Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória

Ilha Buffet Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória Classificação: livre

livre Serviços: open bar, open food e show de pirotecnia

open bar, open food e show de pirotecnia Ingressos: R$ 550 (frontstage duplo/3º lote); R$ 300 (frontstage individual/3º lote); R$ 420 (lounge ilha/3º lote); R$ 200 (frontstage infantil/1º lote e lounge ilha infantil/1º lote); e R$ 10 mil (camarote para 15 pessoas), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

Matheus Fernandes Crédito: Reprodução @Matheusfernandes_mf

RÉVEILLON PRIVILÉGE VITÓRIA



Atrações: Matheus Fernandes, Liu e Na Farra

Matheus Fernandes, Liu e Na Farra Quando: 31/12, a partir das 21h

31/12, a partir das 21h Onde: Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória - ES

Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória - ES Classificação: 18 anos

Serviço: Open bar e open food

Open bar e open food Ingressos: R$ 400 (4º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)



Gabz Crédito: João Cotta/Globo

RÉVEILLON A MAR

Atrações: Gabz, Mahat, Luuh, Marcus Rauta

Gabz, Mahat, Luuh, Marcus Rauta Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Épico Beach Bar - Av. José Miranda Machado, 345 - Curva da Jurema, Vitória

Épico Beach Bar - Av. José Miranda Machado, 345 - Curva da Jurema, Vitória Classificação: 18 anos

18 anos Serviço: Open bar e Open food

Ingressos: R$ 350 (individual) e R$ 650 (casal), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

RÉVEILLON MAHO 2023

Atrações: DJ e banda de pop rock e atualidades

DJ e banda de pop rock e atualidades Quando: 31/12, a partir das 22h



31/12, a partir das 22h Onde: Maho Gastrobar, Orla de Camburi, Vitória

Maho Gastrobar, Orla de Camburi, Vitória Classificação: livre

livre Serviço: open bar e open food

open bar e open food Ingressos: R$ 1.008,00 (Mesa Praia/ 2 pessoas/ 2º lote); R$ 2.016,00 (Mesa Praia/ 4 pessoas/ 2º lote); R$ 1728,00 (bistrô ou lounge / 4 pessoas/ 2º lote), à venda no próprio Gastrobar.

R$ 1.008,00 (Mesa Praia/ 2 pessoas/ 2º lote); R$ 2.016,00 (Mesa Praia/ 4 pessoas/ 2º lote); R$ 1728,00 (bistrô ou lounge / 4 pessoas/ 2º lote), *Criança até 3 anos não paga; até 14 anos paga meia; de 15 para cima paga o valor cheio

Informações: (27) 99962-3251 WhatsApp

RÉVEILLON BISTRÔ SALDANHA

Atrações: SAX, banda e DJ

SAX, banda e DJ Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Bistrô Saldanha - Av. Beira Mar, 320, Curva do Saldanha, Vitória

Bistrô Saldanha - Av. Beira Mar, 320, Curva do Saldanha, Vitória Classificação: livre

livre Serviço: open bar e open food

open bar e open food Ingressos (1º lote): R$ 920 (Espaço Garden / 2 pessoas); R$ 1.040 (Salão Nobre/ mesa 2 pessoas); R$ 2.080,00 (Salão Nobre/ mesa 4 pessoas); R$ 2.760 (Espaço Garden / mesa 6 pessoas); R$ 4.600,00 (Espaço Garden / mesa 10 pessoas), à venda no próprio bistrô

R$ 920 (Espaço Garden / 2 pessoas); R$ 1.040 (Salão Nobre/ mesa 2 pessoas); R$ 2.080,00 (Salão Nobre/ mesa 4 pessoas); R$ 2.760 (Espaço Garden / mesa 6 pessoas); R$ 4.600,00 (Espaço Garden / mesa 10 pessoas), *Criança até 3 anos não paga; até 14 anos paga meia; de 15 para cima paga o valor cheio

Informações: (27) 99907- 3252

RÉVEILLON BARLAVENTO 2023



Atrações: Eder Araújo, Tstinha, DJ Quadrini e DJ Josh Simon



Eder Araújo, Tstinha, DJ Quadrini e DJ Josh Simon Quando: 31/12, a partir das 21h



31/12, a partir das 21h Onde: Barlavento Beach Bar & Lounge - Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória



Barlavento Beach Bar & Lounge - Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória Classificação: 18 anos



18 anos Ingressos: R$ 300 (mesa 1º andar/individual/sendo R$ 200 revertidos para consumo de itens do cardápio); R$ 1.200,00 (mesa 2º andar/ 4 pessoas/ sendo R$ 800,00 revertidos para consumo de itens do cardápio); R$ 3.500 (lounge para 10 pessoas em ambos andares/sendo R$2.000,00 revertidos para consumo de itens do cardápio), à venda pelo Instagram da casa



RÉVEILLON COCO BAMBU VITÓRIA



Atrações: Allan Vieira, Romulo Arantes e DJ Vinny



Allan Vieira, Romulo Arantes e DJ Vinny Quando: 31/12, a partir das 21h



31/12, a partir das 21h Onde: Coco Bambu Vitória - Rua João da Cruz, 10 – Praia do Canto, Vitória



Coco Bambu Vitória - Rua João da Cruz, 10 – Praia do Canto, Vitória Classificação: livre



livre Serviço: brinquedoteca com monitoria e estacionamento



brinquedoteca com monitoria e estacionamento Ingressos: R$ 380,00 (sendo R$ 190,00 revertido em consumação); R$ 190,00 (crianças de 06 a 10 anos, sendo R$ 95,00 em consumação); crianças de 5 a 0 anos não pagam. À venda no restaurante.



R$ 380,00 (sendo R$ 190,00 revertido em consumação); R$ 190,00 (crianças de 06 a 10 anos, sendo R$ 95,00 em consumação); crianças de 5 a 0 anos não pagam. Informações: (27) 3083 5800 e (27) 99664 9100



RÉVEILLON FLUENTE CULTURE CLUB

Atrações: Madson, Karolla, Temponi, Phi e Antonio Paraguassu

Madson, Karolla, Temponi, Phi e Antonio Paraguassu Quando: 31/12, a partir das 23h

31/12, a partir das 23h Onde: Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha

Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha Classificação: 18 anos

18 anos Serviço: Com mesa de frios e petiscos no início da festa

Com mesa de frios e petiscos no início da festa Ingressos: A partir de R$ 100. À venda pela internet

RÉVEILLON VICTORIA PUB

Atrações: Yasmin, Tuzzão , Doodles, FRNNDS, Tran, Vinicy

Yasmin, Tuzzão , Doodles, FRNNDS, Tran, Vinicy Quando: 31/12, a partir de 23h

31/12, a partir de 23h Onde: Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi

Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi Classificação: 18 anos

18 anos Serviço: Cardápio open bar

Cardápio open bar Ingressos: A partir de R$ 80. À venda pela internet

RÉVEILLON MOVE MUSIC

Atrações: Ravesck, Fabiano Moraes e Tonny Davino

Ravesck, Fabiano Moraes e Tonny Davino Quando: 01/01, a partir da 1h

01/01, a partir da 1h Onde: Move Music. Av. Adalberto Simão Nader, 387, Mata da Praia, Vitória

Move Music. Av. Adalberto Simão Nader, 387, Mata da Praia, Vitória Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: A partir de R$ 80. À venda pela internet



RÉVEILLON ÍLIOS BEACH HOUSE

Atrações: Irmãos Amorim e DJ Alec Bacheti

Irmãos Amorim e DJ Alec Bacheti Quando: 31/12, a partir de 21h

31/12, a partir de 21h Onde: Ílios Beach House. Orla de Camburi, Vitória

Ílios Beach House. Orla de Camburi, Vitória Classificação: Livre

Livre Serviço: Cardápio all inclusive

Cardápio all inclusive Ingressos: A partir de R$ 400. À venda presencialmente e por telefone.

A partir de R$ 400. À venda presencialmente e por telefone. Informações: 27 99906-9825 e (27) 98853-3869.

RÉVEILLON NEW YEAR NEW ME

Quando: 01/01, a partir da 1h

01/01, a partir da 1h Onde: Bolt - Avenida Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória

Bolt - Avenida Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória Classificação: 18 anos

18 anos Serviço: decoração, mesa de frios e frutas, welcome drink

decoração, mesa de frios e frutas, welcome drink Ingressos: R$ 60 (lote 1), à venda no site Synpla

WHITE EMOTIONS

Atrações: Moreno Loss, Pepeu Canal, Gabriel OC, Arthur Moret, PC Junior

Moreno Loss, Pepeu Canal, Gabriel OC, Arthur Moret, PC Junior Quando: 01/01, a partir de 0h30

01/01, a partir de 0h30 Onde: Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho - Jardim da Penha, Vitória

Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho - Jardim da Penha, Vitória Classificação: 18 anos

18 anos Serviço: mesa de frutas e petiscos, além de promoções de drinques

mesa de frutas e petiscos, além de promoções de drinques Ingressos: R$ 40 (antecipado no site Superticket - COMPRE AQUI) e R$ 50 (na portaria)

RÉVEILLON CANTO DA PRAIA

Atrações: Banda Seis3 e DJs

Banda Seis3 e DJs Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Canto da Praia - Quiosque 14, na Praia de Camburi

Canto da Praia - Quiosque 14, na Praia de Camburi Serviço: espaço kids, open bar e open food

espaço kids, open bar e open food Ingressos: R$ 400 (individual) e R$ 3,6 mil (lounge para 6 pessoas), à venda no site Lebillet (COMPRE AQUI)

RÉVEILLON SÓ NA BRASA

Atrações: DJ e fogos de artifício em frente ao quiosque

DJ e fogos de artifício em frente ao quiosque Quando: 31/12, a partir das 21h

31/12, a partir das 21h Onde: Só na Brasa Churrascaria - Av. Dante Michelini, 2100, Quiosque 06 - Mata da Praia, Vitória

Só na Brasa Churrascaria - Av. Dante Michelini, 2100, Quiosque 06 - Mata da Praia, Vitória Ingressos: R$ 300 (entrada + consumação)

R$ 300 (entrada + consumação) Informações e reservas: (27) 99623-4030



VILA VELHA

Com o cancelamento do Réveillon Nook 2023, os moradores e turistas da cidade canela-verde ainda podem curtir a festa do Canto 27, que conta com apresentações de Sambasoul, IclaSorriso e DJ Kinho, entre outros convidados.

RÉVEILLON CANTO 27

Atrações: Sambasoul, IclaSorriso, DJ Kinho e convidados

Sambasoul, IclaSorriso, DJ Kinho e convidados Quando: 31/12, a partir das 23h

31/12, a partir das 23h Onde: Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha Classificação: 18 anos

18 anos Serviço: Cardápio com opção open bar

Cardápio com opção open bar Valor: A partir de R$ 30. À venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

SERRA

Manguinhos também não fica de fora. Beco 48, Laila Orlande e Banda, além do DJ Residente são as atrações para deixar o seu réveillon ainda melhor.

RÉVEILLON MANGUINHOS 2023

Atrações: Beco 42, Laila Orlande e Banda e DJ Residente

Quando: 31/12, a partir das 21h

31/12, a partir das 21h Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Atapoã, 717 - Manguinhos, Serra

Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Atapoã, 717 - Manguinhos, Serra Classificação: Livre

Livre Serviço: open food, open Bar, Espaço Kids, área 100% coberta, acesso à praia, queima de fogos

open food, open Bar, Espaço Kids, área 100% coberta, acesso à praia, queima de fogos Ingressos: R$ 125 (até 13 anos); R$ 250 (meia/promocional); R$ 270 (individual/inteira/1º lote); R$ 500 (duplo/inteira/1º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

FESTA NINHO DA ROXINHA

Atrações: Willer Primavera



Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Ninho da Roxinha. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra

Ninho da Roxinha. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra Classificação: Livre

Livre Serviço: Cardápio all inclusive. O espaço tem área kids

Cardápio all inclusive. O espaço tem área kids Ingressos: A partir de R$ 319; para crianças de 7 a 13 anos, R$ 159,50. À venda pela internet

FESTA DO SILVA'S RESTAURANTE

Atrações: Celebrar, Pele Morena e DJs

Celebrar, Pele Morena e DJs Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra

Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra Classificação: Livre

Livre Serviço: Cardápio all inclusive

Cardápio all inclusive Ingressos: A partir de R$ 380; para crianças de 8 a 15 anos, R$ 200. À venda no Superticket

FESTA DA MANSÃO HIBISCUS

Atrações: Rob Brainstorm

Rob Brainstorm Quando: 31/12, a partir das 21h

31/12, a partir das 21h Onde: Mansão Hibiscus. R. Quatro, 2-136 - Das Laranjeiras, Serra

Mansão Hibiscus. R. Quatro, 2-136 - Das Laranjeiras, Serra Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: A partir de R$ 40. À venda no Superticket



SÃO MATEUS - Guriri

Na ilha de Guriri, o grupo Pixote, Farra 2, DJ RD de São Mateus e Juliano Couto agitam a virada de ano dos turistas.

Grupo Pixote Crédito: Reprodução Multishow

RÉVEILLON CELEBRATE



Atrações: Pixote, Farra 2, DJ RD e Juliano Couto

Pixote, Farra 2, DJ RD e Juliano Couto Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Festival de Verão Guriri - Av. Oceano Atlântico - Barra Nova, São Mateus



Festival de Verão Guriri - Av. Oceano Atlântico - Barra Nova, São Mateus Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: R$ 200 (1º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

RÉVEILLON NA KSA

Atrações: FarraDois, Fina Expressão, Juliano Couto, DJ RD de São Mateus

FarraDois, Fina Expressão, Juliano Couto, DJ RD de São Mateus Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: A KSA - Rua Horácio Barbosa Alves, 1258, Guriri, São Mateus

A KSA - Rua Horácio Barbosa Alves, 1258, Guriri, São Mateus Serviço: open bar

open bar Ingressos: R$ 130, à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

ARACRUZ

RÉVEILLON CLUBE DA ORLA

Atrações: bandas 027 e Prakatum

bandas 027 e Prakatum Quando: 31/12, a partir das 20h

31/12, a partir das 20h Onde: Clube da Orla - R. dos Girassóis, 200 - Coqueiral, Aracruz

Clube da Orla - R. dos Girassóis, 200 - Coqueiral, Aracruz Serviço: all inclusive (comida e bebida)

all inclusive (comida e bebida) Ingressos: R$ 140 (criança até 14 anos); R$ 280 (individual); R$ 500 (casal), à venda no site Superticket

R$ 140 (criança até 14 anos); R$ 280 (individual); R$ 500 (casal), à venda no site Superticket Informações: 27 99647-2945

ITAÚNAS

Para quem curte dançar um forró, a vila mágica de Itaúnas tem as atrações certas para o seu ano novo. Os shows de Falamansa, Forroçacana, Janyna Pereira e Oriente prometem uma maré de boas vibrações para os visitantes.

RÉVEILLON PARAÍSO ALUCINADO

Atrações: Forroçacana, Tiziu do Araripe, Trio Xamego, Ò do Forró, Janayna Pereira, Trio Alvorada, Nando Nogueira, Severo Gomes, Coisa de Zé, Dois Dobrado, Trio Cristalino e DJs

Forroçacana, Tiziu do Araripe, Trio Xamego, Ò do Forró, Janayna Pereira, Trio Alvorada, Nando Nogueira, Severo Gomes, Coisa de Zé, Dois Dobrado, Trio Cristalino e DJs Quando: de 27 a 31/12, a partir das 22h

de 27 a 31/12, a partir das 22h Onde: Buraco do Tatu, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

Ingressos: R$ 230 (meia/passaporte para todos os dias); R$ 270 (eco-social/passaporte para todos os dias); R$ 460 (inteira/passaporte para todos os dias); R$ 65 (meia/DIA 31 / 3º lote); R$ 80 (eco-social/DIA 31 /3º lote); R$ 130 (inteira/DIA 31/ 3º lote), à venda no site Sympla.com.br (COMPRE AQUI)

no site Sympla.com.br (COMPRE AQUI) O Ingresso ECO-social pode ser adquirido por qualquer pessoa, tem 40% de desconto e parte do seu valor será destinado a apoiar projetos socioambientais da região



Falamansa Crédito: Thiago Rodrigues

RÉVEILLON VILA SHOWS ITAÚNAS

Atrações: Falamansa, Oriente, Moana, Mr Dedus, Lorelai, Tibery

Falamansa, Oriente, Moana, Mr Dedus, Lorelai, Tibery Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: VILA SHOWS - Itaúnas, Conceição da Barra

VILA SHOWS - Itaúnas, Conceição da Barra Classificação: 18 anos

18 anos Ingressos: R$ 140 (meia/DIA 31 / 3º lote); R$ 180 (camarote/inteira/ DIA 31/ 3º lote); R$ 280 (inteira/ DIA 31 / 3º lote); R$ 360 (camarote/ inteira / DIA 31 / 3º lote); R$ 250 (meia/passaporte para os dois dias de evento*); R$ 500 (inteira/passaporte para os dois dias de evento*); R$ 320 (camarote/meia / passaporte para os dois dias* / 3º lote); R$ 640 (camarote/inteira / passaporte para os dois dias* / 3º lote), à venda no site https://Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

R$ 140 (meia/DIA 31 / 3º lote); R$ 180 (camarote/inteira/ DIA 31/ 3º lote); R$ 280 (inteira/ DIA 31 / 3º lote); R$ 360 (camarote/ inteira / DIA 31 / 3º lote); R$ 250 (meia/passaporte para os dois dias de evento*); R$ 500 (inteira/passaporte para os dois dias de evento*); R$ 320 (camarote/meia / passaporte para os dois dias* / 3º lote); R$ 640 (camarote/inteira / passaporte para os dois dias* / 3º lote), à venda no site https://Superticket.com.br (COMPRE AQUI) *A casa também abre no dia 30 com show de Natiruts e outras atrações

BAR FORRÓ RÉVEILLON 2023

Atrações: Dona Zefa, Mestrinho, Duka Santos, Aluizio Cruz



Dona Zefa, Mestrinho, Duka Santos, Aluizio Cruz Quando: dia 31/12, a partir das 22h



dia 31/12, a partir das 22h Onde: Bar Forró e Café Brasil na Vila mágica de Itaúnas - Conceição da Barra



Bar Forró e Café Brasil na Vila mágica de Itaúnas - Conceição da Barra Ingressos: R$ 100 (meia/DIA 31); R$ 280 (meia/passaporte para os cinco dias de festa*/2º lote); R$ 300 (passaporte literário para os cinco dias de festival*); R$ 480 (inteira/passaporte para os cinco dias de festa*/2º lote), à venda no site 1plim.com.br (COMPRE AQUI)



R$ 100 (meia/DIA 31); R$ 280 (meia/passaporte para os cinco dias de festa*/2º lote); R$ 300 (passaporte literário para os cinco dias de festival*); R$ 480 (inteira/passaporte para os cinco dias de festa*/2º lote), à venda no site 1plim.com.br (COMPRE AQUI) *O evento faz parte do Festival de Verão do Bar Forró, que vai do dia 26/12 a 01/01, com diversas atrações como Elba Ramalho e Mariana Aydar

SÃO GABRIEL DA PALHA

RÉVEILLON DECK'S

Atrações: Otávio Jr., DJ Perez e DJ PR

Otávio Jr., DJ Perez e DJ PR Quando: 31/12, a partir das 22h

31/12, a partir das 22h Onde: Deck's Beer - Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha

Deck's Beer - Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha Ingressos: R$ 20 , à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

R$ 20 , à venda no site Superticket (COMPRE AQUI) Informações: (27) 99780-4019

ALEGRE