Itaúnas terá festival de verão com Elba Ramalho, Mariana Aydar a mais artistas

Elba Ramalho é uma das trações confirmadas do Festival de Verão do Bar Forró, em Itaúnas Crédito: Instagram/ @elbaramalho

“Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater”. É ao som de “Bate Coração”, da cantora Elba Ramalho, que os capixabas podem se preparar para curtir a última semana do ano com muito forró na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. A cantora paraibana é uma das atrações confirmadas do Festival de Verão do Bar Forró, que acontece entre os dias 26 de dezembro e 1 de janeiro de 2023.

Além da dona dos sucessos “Banho de Cheiro” e “De Volta Pro Aconchego”, o festival, que integra as festividades de réveillon da vila, contará com uma programação recheada de atrações locais e nacionais. Entre os confirmados, estão Rastapé, Edu Ribeiro, Mestrinho, Trio Dona Zefa e Mariana Aydar. A programação completa, com os dias e horários de cada artista, será divulgada em breve.

O Festival de Verão do Bar Forró acontece há 22 anos, em Itaúnas Crédito: Hudson Cribari Lyra



Até o momento, apenas ingressos no estilo passaporte (para todos os dias) estão disponíveis. Eles custam entre R$ 240 (2º lote, meia) e R$ 480 (2º lote, inteira), e podem ser adquiridos no site 1Plim . Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Em relação aos ingressos individuais por dia de evento, a organização informou que os valores ainda estão sendo definidos e que serão divulgados em breve.

O Festival de Verão do Bar Forró acontece há 22 anos, em Itaúnas, e já trouxe diversos artistas de peso da música nacional como Geraldo Azevedo, Lucy Alves, Falamansa e Dorgival Dantas. Segundo os organizadores Paulo Matos e Juliana Matos, que também são proprietários do Bar Forró, a intenção deste ano é resgatar os turistas que geralmente visitam a vila de Itaúnas no final do ano.

“Neste ano, nós preparamos uma programação especial com grandes nomes da música popular brasileira, como Elba Ramalho. O nosso objetivo é atrair de volta os visitantes que frequentam Itaúnas nessa época do ano, visto que ano passado a programação foi mais modesta por conta da pandemia”, disse Juliana Matos.

O Festival de Verão do Bar acontece há 22 anos, em Itaúnas Crédito: Hudson Cribari Lyra

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