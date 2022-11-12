Itaúnas terá festival de verão com Elba Ramalho, Mariana Aydar a mais artistas

“Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater”. É ao som de “Bate Coração”, da cantora Elba Ramalho, que os capixabas podem se preparar para curtir a última semana do ano com muito forró na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. A cantora paraibana é uma das atrações confirmadas do Festival de Verão do Bar Forró, que acontece entre os dias 26 de dezembro e 1 de janeiro de 2023.
Além da dona dos sucessos “Banho de Cheiro” e “De Volta Pro Aconchego”, o festival, que integra as festividades de réveillon da vila, contará com uma programação recheada de atrações locais e nacionais. Entre os confirmados, estão Rastapé, Edu Ribeiro, Mestrinho, Trio Dona Zefa e Mariana Aydar. A programação completa, com os dias e horários de cada artista, será divulgada em breve.
Até o momento, apenas ingressos no estilo passaporte (para todos os dias) estão disponíveis. Eles custam entre R$ 240 (2º lote, meia) e R$ 480 (2º lote, inteira), e podem ser adquiridos no site 1Plim. Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Em relação aos ingressos individuais por dia de evento, a organização informou que os valores ainda estão sendo definidos e que serão divulgados em breve.
O Festival de Verão do Bar Forró acontece há 22 anos, em Itaúnas, e já trouxe diversos artistas de peso da música nacional como Geraldo Azevedo, Lucy Alves, Falamansa e Dorgival Dantas. Segundo os organizadores Paulo Matos e Juliana Matos, que também são proprietários do Bar Forró, a intenção deste ano é resgatar os turistas que geralmente visitam a vila de Itaúnas no final do ano.
“Neste ano, nós preparamos uma programação especial com grandes nomes da música popular brasileira, como Elba Ramalho. O nosso objetivo é atrair de volta os visitantes que frequentam Itaúnas nessa época do ano, visto que ano passado a programação foi mais modesta por conta da pandemia”, disse Juliana Matos.
SERVIÇO
- FESTIVAL DE VERÃO DO BAR FORRÓ ITAÚNAS
- Quando: de 26 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023
- Horário: das 22h às 5h
- Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
- Atrações: Elba Ramalho, Rastapé, Edu Ribeiro, Mestrinho, Trio Dona Zefa e Mariana Aydar
- Ingressos: No momento, há apenas ingressos no estilo “passaporte” (para todos os dias). Os ingressos para os dias individuais ainda serão divulgados.
- Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
- Classificação: 18 anos
- Informações e vendas: site 1Plim