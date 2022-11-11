Santa Teresa recebe peças internacionais com ingresso solidário

Reunindo grupos de teatro de seis países, a 5ª edição do Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa começa nesta sexta-feira (11). Para quem quiser aproveitar o feriado e subir a região Serrana do Espírito Santo, a programação se estenderá até terça-feira (15).
A mostra contará com sete apresentações presenciais de grupos do Chile, Colômbia, Angola e Brasil, além da transmissão de outras três de grupos da Islândia e Paraguai pela internet. Os espetáculos que desembarcam na Terra dos Colibris serão encenados na Casa da Cultura, que fica na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banestes e ao Hotel Pierazzo.
Nas peças da programação, os gêneros fluem de drama, comédia e clown a monólogo e tragicomédia. Há também opções para o público infantil. Entre os espetáculos em cartaz na Terra dos Colibris, estão "Tengo Una Arma" e "Trilogía de Cosas Cotidianas".
Para assistir às peças programação presencial, basta levar 1 (um) quilo de alimento não perecível no dia da apresentação desejada. Quem não estiver em Santa Teresa pode assistir aos espetáculos no YouTube. As apresentações das peças virtuais serão exibidas também pelo canal do Youtube.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira (11):
- 20h: Cerimônia de Abertura
Sábado (12):
- 11h: "Trilogía de Cosas Cotidianas". Grupo: Kunu'u Teatro, Teatro Miniatura Paraguay e Puller Audiovisual, do Paraguai e da Islândia. Gênero: Audiovisual/Tragicomédia. Classificação: Livre (Programação virtual)
- 18h: "Las Propietarias". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia. Classificação: 10 anos
- 21h: "Tripticlown". Grupo: Nierika Producciones, da Colômbia. Gênero: Clown/Comédia. Classificação: Livre
Domingo (13):
- 11h: "Loucura de Barriga Vazia". Grupo: Kulonga Teatro, de Angola. Gênero: Drama/Comédia Classificação: 14 anos. (Programação virtual)
- 18h: "Las Hermanas Ailajalamjoubsalam". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia Classificação: Livre
- 21h: "Mil Pedaços". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Drama Classificação: 14 anos
Segunda-feira (14):
- 11h: "Outra Vez a Rua Suja de Carmim". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Drama/Monólogo. Classificação: 14 anos. (Programação virtual)
- 18h: "Brincando no Escuro". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Infantil. Classificação: Livre
- 21h: "Tengo Una Arma". Barahúnda, da Colômbia. Gênero: Drama cômico. Classificação: 18 anos
Terça-feira (15):
- 18h: "Fragmentos de Evoé!". Grupo: Rizzo Companhia de Teatro, do Brasil. Gênero: Comédia. Classificação: Livre
- 19h: Cerimônia de Encerramento
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor de HZ, Erik Oakes.