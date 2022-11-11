Santa Teresa recebe peças internacionais com ingresso solidário

Grupo chileno "Noche de Payasas" apresentando "Las Hermanas Ailajalamjoubsalam" Crédito: Noche de Payasas

Reunindo grupos de teatro de seis países, a 5ª edição do Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa começa nesta sexta-feira (11). Para quem quiser aproveitar o feriado e subir a região Serrana do Espírito Santo, a programação se estenderá até terça-feira (15).

A mostra contará com sete apresentações presenciais de grupos do Chile, Colômbia, Angola e Brasil, além da transmissão de outras três de grupos da Islândia e Paraguai pela internet. Os espetáculos que desembarcam na Terra dos Colibris serão encenados na Casa da Cultura, que fica na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banestes e ao Hotel Pierazzo.

Nas peças da programação, os gêneros fluem de drama, comédia e clown a monólogo e tragicomédia. Há também opções para o público infantil. Entre os espetáculos em cartaz na Terra dos Colibris, estão "Tengo Una Arma" e "Trilogía de Cosas Cotidianas".

Para assistir às peças programação presencial, basta levar 1 (um) quilo de alimento não perecível no dia da apresentação desejada. Quem não estiver em Santa Teresa pode assistir aos espetáculos no YouTube . As apresentações das peças virtuais serão exibidas também pelo canal do Youtube.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (11): 20h: Cerimônia de Abertura

Sábado (12):

11h: "Trilogía de Cosas Cotidianas". Grupo: Kunu'u Teatro, Teatro Miniatura Paraguay e Puller Audiovisual, do Paraguai e da Islândia. Gênero: Audiovisual/Tragicomédia. Classificação: Livre (Programação virtual)

"Trilogía de Cosas Cotidianas". Grupo: Kunu'u Teatro, Teatro Miniatura Paraguay e Puller Audiovisual, do Paraguai e da Islândia. Gênero: Audiovisual/Tragicomédia. Classificação: Livre (Programação virtual) 18h: "Las Propietarias". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia. Classificação: 10 anos

"Las Propietarias". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia. Classificação: 10 anos 21h: "Tripticlown". Grupo: Nierika Producciones, da Colômbia. Gênero: Clown/Comédia. Classificação: Livre

Domingo (13):

11h: "Loucura de Barriga Vazia". Grupo: Kulonga Teatro, de Angola. Gênero: Drama/Comédia Classificação: 14 anos. (Programação virtual)

"Loucura de Barriga Vazia". Grupo: Kulonga Teatro, de Angola. Gênero: Drama/Comédia Classificação: 14 anos. 18h: "Las Hermanas Ailajalamjoubsalam". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia Classificação: Livre

"Las Hermanas Ailajalamjoubsalam". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia Classificação: Livre 21h: "Mil Pedaços". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Drama Classificação: 14 anos

Segunda-feira (14):

11h: "Outra Vez a Rua Suja de Carmim". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Drama/Monólogo. Classificação: 14 anos. (Programação virtual)

"Outra Vez a Rua Suja de Carmim". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Drama/Monólogo. Classificação: 14 anos. 18h: "Brincando no Escuro". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Infantil. Classificação: Livre

"Brincando no Escuro". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Infantil. Classificação: Livre 21h: "Tengo Una Arma". Barahúnda, da Colômbia. Gênero: Drama cômico. Classificação: 18 anos

Terça-feira (15):

18h: "Fragmentos de Evoé!". Grupo: Rizzo Companhia de Teatro, do Brasil. Gênero: Comédia. Classificação: Livre

"Fragmentos de Evoé!". Grupo: Rizzo Companhia de Teatro, do Brasil. Gênero: Comédia. Classificação: Livre 19h: Cerimônia de Encerramento