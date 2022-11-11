Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Santa Teresa recebe peças internacionais com ingresso solidário
Teatro na região serrana

Santa Teresa recebe peças internacionais com ingresso solidário

5° Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa acontece de sexta (11) a terça (15), apresentando dez espetáculos de grupos de seis países; veja a programação
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 10:00

Grupo chileno
Grupo chileno "Noche de Payasas" apresentando "Las Hermanas Ailajalamjoubsalam" Crédito: Noche de Payasas
Reunindo grupos de teatro de seis países, a 5ª edição do Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa começa nesta sexta-feira (11). Para quem quiser aproveitar o feriado e subir a região Serrana do Espírito Santo, a programação se estenderá até terça-feira (15).
A mostra contará com sete apresentações presenciais de grupos do Chile, Colômbia, Angola e Brasil, além da transmissão de outras três de grupos da Islândia e Paraguai pela internet. Os espetáculos que desembarcam na Terra dos Colibris serão encenados na Casa da Cultura, que fica na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banestes e ao Hotel Pierazzo.
Nas peças da programação, os gêneros fluem de drama, comédia e clown a monólogo e tragicomédia. Há também opções para o público infantil. Entre os espetáculos em cartaz na Terra dos Colibris, estão "Tengo Una Arma" e "Trilogía de Cosas Cotidianas".
Para assistir às peças programação presencial, basta levar 1 (um) quilo de alimento não perecível no dia da apresentação desejada. Quem não estiver em Santa Teresa pode assistir aos espetáculos no YouTube. As apresentações das peças virtuais serão exibidas também pelo canal do Youtube.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (11):
  • 20h: Cerimônia de Abertura
Sábado (12):
  • 11h: "Trilogía de Cosas Cotidianas". Grupo: Kunu'u Teatro, Teatro Miniatura Paraguay e Puller Audiovisual, do Paraguai e da Islândia. Gênero: Audiovisual/Tragicomédia. Classificação: Livre (Programação virtual)
  • 18h: "Las Propietarias". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia. Classificação: 10 anos
  • 21h: "Tripticlown". Grupo: Nierika Producciones, da Colômbia. Gênero: Clown/Comédia. Classificação: Livre
Domingo (13):
  • 11h: "Loucura de Barriga Vazia". Grupo: Kulonga Teatro, de Angola. Gênero: Drama/Comédia Classificação: 14 anos. (Programação virtual)
  • 18h: "Las Hermanas Ailajalamjoubsalam". Grupo: Noche de Payasas, do Chile. Gênero: Clown/Comédia Classificação: Livre
  • 21h: "Mil Pedaços". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Drama Classificação: 14 anos
Segunda-feira (14):
  • 11h: "Outra Vez a Rua Suja de Carmim". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Drama/Monólogo. Classificação: 14 anos. (Programação virtual)
  • 18h: "Brincando no Escuro". Grupo: Rizzo Cia de Teatro, do Brasil. Gênero: Infantil. Classificação: Livre
  • 21h: "Tengo Una Arma". Barahúnda, da Colômbia. Gênero: Drama cômico. Classificação: 18 anos
Terça-feira (15):
  • 18h: "Fragmentos de Evoé!". Grupo: Rizzo Companhia de Teatro, do Brasil. Gênero: Comédia. Classificação: Livre
  • 19h: Cerimônia de Encerramento
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor de HZ, Erik Oakes.

Veja Também

Cariacica terá música nos bairros até próximo do Natal

De Maré Tardia a Ada Koffi: “Tocou, Pocou” traz 4 lançamentos musicais do ES

10º Festival de Música Erudita do ES amplia o intercâmbio entre Brasil e Portugal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Teresa teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados