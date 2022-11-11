Cariacica terá música nos bairros até próximo do Natal

O Quarteto Bratya é um dos convidados da série "Música Erudita Cariacica 2022" Crédito: Reprodução/Instagram @quarteto_bratya

E tem música de qualidade "aportando" em Cariacica nos próximos dias. O município, em parceria com o Instituto Todos os Cantos, leva a série "Música Erudita Cariacica 2022" para alguns pontos da cidade. As apresentações são gratuitas e começam nesta sexta-feira (11), seguindo até 23 de dezembro.

A primeira apresentação começa às 19h30, na Praça da Cultura, em Nova Rosa da Penha II. No palco, a performance do Coral Unimed Vitória, com regência da maestrina Alice Nascimento.

Outros bairros que receberão o "Música Erudita Cariacica 2022" são Cariacica-Sede, Bela Aurora, Jardim América e Campo Grande.

Haverá ainda, no dia 21, um workshop sobre música erudita, também gratuito. O evento terá o tema "Música na Rede - Introdução à Música Erudita", com o escritor e pesquisador musical Juca Magalhães.

As inscrições podem ser feitas no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, ou pelo número telefone (27) 98818-5564.

"Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer cultural de qualidade para todas as pessoas que gostam de ouvir composições clássicas e populares executadas por músicos profissionais de primeira linha", afirmou o secretário de Cultura e Turismo do município, Alvarito Mendes Filho.

VEJA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO "MUSICA ERUDITA CARIACICA 2022"