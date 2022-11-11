Cariacica terá música nos bairros até próximo do Natal

E tem música de qualidade "aportando" em Cariacica nos próximos dias. O município, em parceria com o Instituto Todos os Cantos, leva a série "Música Erudita Cariacica 2022" para alguns pontos da cidade. As apresentações são gratuitas e começam nesta sexta-feira (11), seguindo até 23 de dezembro.
A primeira apresentação começa às 19h30, na Praça da Cultura, em Nova Rosa da Penha II. No palco, a performance do Coral Unimed Vitória, com regência da maestrina Alice Nascimento.
Outros bairros que receberão o "Música Erudita Cariacica 2022" são Cariacica-Sede, Bela Aurora, Jardim América e Campo Grande.
Haverá ainda, no dia 21, um workshop sobre música erudita, também gratuito. O evento terá o tema "Música na Rede - Introdução à Música Erudita", com o escritor e pesquisador musical Juca Magalhães.
As inscrições podem ser feitas no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, ou pelo número telefone (27) 98818-5564.
"Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer cultural de qualidade para todas as pessoas que gostam de ouvir composições clássicas e populares executadas por músicos profissionais de primeira linha", afirmou o secretário de Cultura e Turismo do município, Alvarito Mendes Filho.
VEJA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO "MUSICA ERUDITA CARIACICA 2022"
- SEXTA (11): Às 19h30, na Praça da Cultura, em Nova Rosa da Penha II, apresentação do Coral Unimed Vitória, com regência da maestrina Alice Nascimento
- DOMINGO (13): Às 18h20, na Igreja de São João Batista, em Cariacica-Sede, show do Quarteto Bratya, formado por dois violinos, uma viola e um violoncelo, com músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. No repertório, o Concerto para Quarteto de Cordas N° 12, do compositor tcheco Antonin Dvorak
- TERÇA (22): Às 19h30, no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, workshop "Música na rede - Introdução à Música Erudita", com o escritor e pesquisador musical Juca Magalhães
- SEXTA (25): Às 19h30, na Igreja de São Pedro, em Bela Aurora, apresentação do Quinteto de Sopros da Filarmônica de Mulheres do ES, formado por Gabriela Deps (flauta), Nathalia Maria (oboé), Ariana Mendonça (fagote), Ury Vieira (trompa) e Ludhymila Bruzzi (clarineta)
- 9 DE DEZEMBRO: Às 19h30, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede, apresentação do Trio da Filarmônica de Mulheres do ES, formado por Débora Savelli (clarineta), Monalisa Toledo (violoncelo) e Gláucia Castilhos (harpa). No repertório, composição natalinas
- 23 DE DEZEMBRO: Às 19h30, no Parque da Biquinha, em Jardim América, Concerto de Natal com o Algazarra Coral e o Quarteto de Cordas da Filarmônica de Mulheres do ES.