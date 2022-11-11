Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De graça

Cariacica terá música nos bairros até próximo do Natal

Serão seis apresentações gratuitas até o dia 23 de dezembro, passando pelos bairros Nova Rosa da Penha II, Cariacica-Sede, Bela Aurora, Jardim América e Campo Grande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 07:00

O Quarteto Bratya é um dos convidados da série
O Quarteto Bratya é um dos convidados da série "Música Erudita Cariacica 2022" Crédito: Reprodução/Instagram @quarteto_bratya
E tem música de qualidade "aportando" em Cariacica nos próximos dias.  O município, em parceria com o Instituto Todos os Cantos, leva a série "Música Erudita Cariacica 2022" para alguns pontos da cidade. As apresentações são gratuitas e começam nesta sexta-feira (11), seguindo até 23 de dezembro.
A primeira apresentação começa às 19h30, na Praça da Cultura, em Nova Rosa da Penha II. No palco, a performance do Coral Unimed Vitória, com regência da maestrina Alice Nascimento.
Outros bairros que receberão o "Música Erudita Cariacica 2022" são Cariacica-Sede, Bela Aurora, Jardim América e Campo Grande. 

Veja Também

10º Festival de Música Erudita do ES embala Vitória até o fim de novembro

Haverá ainda, no dia 21, um workshop sobre música erudita, também gratuito. O evento terá o tema "Música na Rede - Introdução à Música Erudita", com o escritor e pesquisador musical Juca Magalhães.
As inscrições podem ser feitas no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, ou pelo número telefone (27) 98818-5564.
"Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer cultural de qualidade para todas as pessoas que gostam de ouvir composições clássicas e populares executadas por músicos profissionais de primeira linha", afirmou o secretário de Cultura e Turismo do município, Alvarito Mendes Filho.

VEJA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO "MUSICA ERUDITA CARIACICA 2022"

  • SEXTA (11): Às 19h30, na Praça da Cultura, em Nova Rosa da Penha II, apresentação do Coral Unimed Vitória, com regência da maestrina Alice Nascimento

  • DOMINGO (13): Às 18h20, na Igreja de São João Batista, em Cariacica-Sede, show do Quarteto Bratya, formado por dois violinos, uma viola e um violoncelo, com músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. No repertório, o Concerto para Quarteto de Cordas N° 12, do compositor tcheco Antonin Dvorak

  • TERÇA (22): Às 19h30, no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, workshop "Música na rede - Introdução à Música Erudita", com o escritor e pesquisador musical Juca Magalhães

  • SEXTA (25): Às 19h30, na Igreja de São Pedro, em Bela Aurora, apresentação do Quinteto de Sopros da Filarmônica de Mulheres do ES, formado por Gabriela Deps (flauta), Nathalia Maria (oboé), Ariana Mendonça (fagote), Ury Vieira (trompa) e Ludhymila Bruzzi (clarineta)

  • 9 DE DEZEMBRO: Às 19h30, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede, apresentação do Trio da Filarmônica de Mulheres do ES, formado por Débora Savelli (clarineta), Monalisa Toledo (violoncelo) e Gláucia Castilhos (harpa). No repertório, composição natalinas

  • 23 DE DEZEMBRO: Às 19h30, no Parque da Biquinha, em Jardim América, Concerto de Natal com o Algazarra Coral e o Quarteto de Cordas da Filarmônica de Mulheres do ES.

    Veja Também

    Conheça a música da Copa do Mundo 2022 e relembre os hits de outras edições

    Mucane divulga programação para o Mês da Consciência Negra em Vitória

    Crias.lab: integrantes do Poesia Acústica farão show gratuito em festival no ES

    Este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Cariacica Cultura Música
    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Editais e Avisos - 10/04/2026
    Imagem de destaque
    Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
    Imagem de destaque
    Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados