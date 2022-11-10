Crias.lab: integrantes do Poesia Acústica farão show gratuito em festival no ES

DK47, Jaya Luuck e Chris MC irão representar o Poesia Acústica no Festival Crias.Lab Crédito: Divulgação/Cadu Andrade

Clima de banquinho e violão, juras de amor e muito rap. É o que promete uma apresentação inédita - e gratuita - no Espírito Santo, com músicos de várias temporadas do renomado projeto Poesia Acústica, da Pineapple Storm. O show faz parte da programação musical do Festival Crias.Lab, que acontece entre os dias 17 e 19 de novembro, na Matrix Music Hall, em Cariacica.

Dança, artes visuais, música, entre outras expressões artísticas serão representadas em shows, mostras de cinema e painéis sobre representatividade e comunicação digital. E para agitar o evento, os rappers Chris MC, Ducon, DK47, Jaya Luuck e Bob, irão se unir em um show único para cantar músicas de diversas edições do Poesia Acústica no dia 19 de novembro. O projeto, que soma mais de 3,5 bilhões de visualizações no YouTube, é um sucesso no Brasil e já contou com grandes nomes da música como Filipe Ret, Xamã, L7NNON, além dos capixabas Cesar MC e Budah.

Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis através da plataforma Sympla . Vale lembrar que a quantidade é limitada conforme a capacidade da casa.

Além deles, outros nomes de peso da música nacional e capixaba já confirmaram presença no palco do Crias.Lab, como Tássia Reis, Azzy, Potyguara Bardo, Larissa Luz, MC Afronta, Dudu MC, o guitarrista Daniel Hunter, DJ Slim Beats e os DJs da Festa Batekoo. Com mais de 40 horas de programação, o evento ainda terá muita dança, artes visuais, entre outras expressões artísticas nos dois dias.

Tássia Reis irá se apresentar no Crias.Lab, em Cariacica Crédito: Silvestre

PAINÉIS E MOSTRAS

Além da música, os painéis também reúnem convidados expressivos quando o assunto é engajamento nas redes. Músicos, cineastas, comunicadores e creators do Espírito Santo e do Brasil estarão juntos para fomentar a discussão sobre difusão e fortalecimento das manifestações culturais urbanas das juventudes.

Serão oito bate-papos, com participação de jornalistas, influenciadores, podcasters, cineastas, entre outros profissionais que se destacam nas plataformas digitais. Entre os mediadores, estão os jornalistas da Rede Gazeta Elis Carvalho, Luanna Esteves e Geraldo Nascimento.

O painel de abertura fica por conta do coletivo de funk Heavy Baile, que discute a presença da periferia em suas produções musicais e audiovisuais. Já a Mostra Crias da Quebrada é uma janela para produções de cineastas de todo o país e também dos jovens capixabas participantes do Crias.Lab , com videoclipes, documentários, animações e ficções para todos os públicos.

Além disso, uma sessão especial exibirá videoclipes e documentários dos alunos participantes dos laboratórios audiovisuais do festival que aconteceu neste mês de outubro para 50 jovens bolsistas. “O Crias.Lab chega para potencializar vozes e olhares da juventude buscando impulsionar a formação de uma comunicação em rede a partir da formação de produtores de conteúdo do Espírito Santo. A proposta do festival é reforçar e ampliar a potência de comunicação dos jovens, reverberadas pelas novas mídias, por meio dos laboratórios audiovisuais e painéis com profissionais do audiovisual e comunicação digital do ES e de todo o país”, afirma Sullivan Silva, diretor criativo da Puri Produções.

COMO PARTICIPAR

A programação do Crias.Lab é totalmente gratuita e, para participar dos painéis e sessões da Mostra Crias da Quebrada, basta acessar o site Criasl.Lab para ser direcionado para a plataforma Sympla . Os ingressos ficam disponíveis até todas as vagas serem preenchidas.

Sobre os shows, há duas opções de adquirir os ingressos. Segundo a organização do evento, quem participar das atividades da quinta-feira (17) e sexta-feira (18), já garante o ingresso para a primeira noite de shows, que acontece na sexta (18). Já quem se inscrever para as atividades do sábado (19), garante vaga para os shows desta mesma data. Os ingressos devem ser retirados à noite no mesmo dia e local de participação.

A outra opção é adquirir os ingressos - válidos somente para os shows - através da plataforma Sympla . De acordo com a produção do evento, alguns lotes serão disponibilizados a partir desta quarta-feira (9).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 1 | Quinta-feira, 17 de novembro





13h - 14h30 - PAINEL 1 - Heavy Baile: a potência das vivências periféricas na música e nas produções audiovisuais /com Leo Justi, MC Tchelinho, Larinhx e mediação por Elis Carvalho

Heavy Baile: a potência das vivências periféricas na música e nas produções audiovisuais /com Leo Justi, MC Tchelinho, Larinhx e mediação por Elis Carvalho 14h45 - 16h15 - PAINEL 2 - Representa quem? A diversidade na produção de conteúdos audiovisuais e na comunicação digital / com Kauê Vieira (Hypeness), Thais Bernardes (Notícia Preta), Vagner de Alencar (Blog Mural) e mediação por Kesia Moura

Representa quem? A diversidade na produção de conteúdos audiovisuais e na comunicação digital / com Kauê Vieira (Hypeness), Thais Bernardes (Notícia Preta), Vagner de Alencar (Blog Mural) e mediação por Kesia Moura 16h30- 18h - PAINEL 3 - Corpos nas telas: o audiovisual e a relação do corpo com a cidade / com Galba Gogóia (Cineasta e atriz), Kelson Succi (Cuidado com Neguin), Ada Koffi (Cantora e compositora) e mediação por Maytê Hensso

Corpos nas telas: o audiovisual e a relação do corpo com a cidade / com Galba Gogóia (Cineasta e atriz), Kelson Succi (Cuidado com Neguin), Ada Koffi (Cantora e compositora) e mediação por Maytê Hensso 19h - 20h - MOSTRA CRIAS DA QUEBRADA - Lançamento do videoclipe e videodocumentário produzidos nos Labs e bate-papo com participantes



Lançamento do videoclipe e videodocumentário produzidos nos Labs e bate-papo com participantes 20h- 21h30 - Batalha do N9V





Dia 2 | Sexta-feira, 18 de novembro





13h - 14h30 - PAINEL 4 - Descentralizar a comunicação e protagonizar os temas do meu lugar/com Michel Silva (Jornal Fala Roça), Vitor Magnoni (O Parcial), Nina Weingrill (Agência É nois) e mediação por Lia Oliveira - (Minas da Quebrada)

Descentralizar a comunicação e protagonizar os temas do meu lugar/com Michel Silva (Jornal Fala Roça), Vitor Magnoni (O Parcial), Nina Weingrill (Agência É nois) e mediação por Lia Oliveira - (Minas da Quebrada) 14h45 - 16H15 - PAINEL 5 - Quem tem voz? Produção de conteúdo em tempos de discurso de ódio e xenofobia e que ferramentas usar / com Fayda Belo (Advogada), Samuel Souza (Porta dos Fundos), Semayat Oliveira (Podcast Mano a Mano / Nós, Mulheres da Periferia) e mediação por Geraldo Nascimento (Rede Gazeta)

Quem tem voz? Produção de conteúdo em tempos de discurso de ódio e xenofobia e que ferramentas usar / com Fayda Belo (Advogada), Samuel Souza (Porta dos Fundos), Semayat Oliveira (Podcast Mano a Mano / Nós, Mulheres da Periferia) e mediação por Geraldo Nascimento (Rede Gazeta) 16h30- 18h - PAINEL 6 - Nós somos um canal. Formas de fazer, criar, manter e comunicar na internet /com Dimas (Canal do Dimas / Mar de Monstros), Bella Nogueira (Canal Explicanção), Patricia Santos (Nutri Favela) e mediação por Bryce Caniçali (Agência Brily)

Nós somos um canal. Formas de fazer, criar, manter e comunicar na internet /com Dimas (Canal do Dimas / Mar de Monstros), Bella Nogueira (Canal Explicanção), Patricia Santos (Nutri Favela) e mediação por Bryce Caniçali (Agência Brily) [19h - 20h] MOSTRA CRIAS DA QUEBRADA - CURTAS E VIDEOCLIPES



SHOWS

20h - 20h45 - MC Afronta

MC Afronta 20h45 - 21h15 - Potyguara Bardo

Potyguara Bardo 22h30 -23h30 - Larissa Luz

Larissa Luz 23h30 - 04h - Festa BATEKOO





Festa BATEKOO Dia 3 | Sábado, 19 de novembro

15h - 16h30 - PAINEL 7 - No foco: a produção audiovisual nas periferias /com Valter Rege (Cineasta), VIDAFODONA, Yasmin Thainá (Cineasta / Kbela) e mediação por Laila Magesk

No foco: a produção audiovisual nas periferias /com Valter Rege (Cineasta), VIDAFODONA, Yasmin Thainá (Cineasta / Kbela) e mediação por Laila Magesk 16h45 - 17h30 - PAINEL 8 - Comunicação é negócio: rentabilizando conteúdos com o alcance da voz /com Amanda Dias (Grana Preta), Hanier Ferrer (Estrategista Noize, Spotify e Grupo Petrópolis), Pedro Cruz (Publicitário e Estrategista) e mediação por Luanna Esteves

- Comunicação é negócio: rentabilizando conteúdos com o alcance da voz /com Amanda Dias (Grana Preta), Hanier Ferrer (Estrategista Noize, Spotify e Grupo Petrópolis), Pedro Cruz (Publicitário e Estrategista) e mediação por Luanna Esteves 19h - 20h - MOSTRA CRIAS DA QUEBRADA - CURTAS E VIDEOCLIPE



SHOWS

MOSTRA CRIAS DA QUEBRADA - CURTAS E VIDEOCLIPE 21h - 21h45 - Dudu MC

- Dudu MC 22h15 - 23h15 - AZZY

- AZZY 23h45 - 1h - Poesia Acústica

- Poesia Acústica 1h30 - 2h30 - Tássia Reis