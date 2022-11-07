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Cultura

Cine Quilombola terá exibições gratuitas em 4 comunidades do interior do ES

Evento acontece em territórios quilombolas dos municípios de Itapemirim, Presidente Kennedy, Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim. Filmes exibidos foram desenvolvidos por moradores dessas regiões
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 13:38

O Cine Quilombolas traz documentários produzidos por moracores de povoações de quatro municípios do ES. Em destaque, bastidores da produção em Cacimbinhas
O Cine Quilombolas traz documentários produzidos por moracores de povoações de quatro municípios do ES. Em destaque, bastidores da produção em Cacimbinhas Crédito: Gustavo Louzada
Com filmes baseados na realidade e modo de vida de territórios dos municípios de ItapemirimPresidente KennedyVargem AltaCachoeiro de Itapemirim, o Cine Quilombola começa seu ciclo de exibições nesta sexta (11), na Comunidade Quilombola de Graúna, em Itapemirim.
O projeto vai apresentar uma mostra composta por documentários inéditos, tendo como base o olhar de moradores de regiões quilombolas. Estão na programação, "Do Lado de Cá", de Graúna; "Vamos em Batalha", de Cacimbinha e Boa Esperança; "Era Caminho Deles", de Pedra Branca; e "Ninguém Canta Igual Eu Canto", de Monte Alegre.
Agora vem a "cereja do bolo". Um caminhão foi transformado em cabine de projeção, equipado com um telão de cinema de seis metros de altura por oito de largura, projetor, sistema de sonorização e 200 cadeiras. O objetivo é claro: valorizar identidade, pluralidade e diversidade cultural quilombola, em projetos feitos por eles mesmos.
Assim, é possível dar visibilidade aos modos de ser e às práticas tradicionais, promovendo um registro próprio, um intercâmbio de saberes e a difusão do cinema negro quilombola nas comunidades.
No sábado (12), a caravana seguirá para as Comunidades Quilombolas de Cacimbinha e Boa Esperança, em Presidente Kennedy. Na segunda (14), será a vez da Comunidade Quilombola de Pedra Branca, em Vargem Alta, se reunir para assistir aos filmes que mostram o cotidiano de seus moradores.
O circuito segue para a Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, onde a projeção será realizada na terça (15). As noites de cinema serão integradas ainda por rodas de Caxambu, Capoeira e jongo.

DIFUSÃO

Durante o primeiro semestre deste ano, a equipe do Cine Quilombola visitou quatro comunidades para propor uma roda de conversa sobre as vivências locais e um experimento de cinema de grupo através do qual poderiam observar, contar e registrar em imagens e sons cenas do cotidiano.
Em cada território, moradores de diferentes idades assumiram o desafio e, ao longo de três dias, com câmeras profissionais e celular, identificaram narrativas ligadas a saberes tradicionais, personalidades, histórias, paisagens, memórias pessoais e coletivas. Cada grupo construiu seu filme-carta para dialogar com outras comunidades através de correspondências audiovisuais.
Bastidores da produção comandada por moradores de Pedra Branca, em Vargem Alta
Bastidores da produção comandada por moradores de Pedra Branca, em Vargem Alta Crédito: Gustavo Louzada
"Inicialmente, o objetivo era circular estes conteúdos em telas de cinema montadas nas comunidades quilombolas capixabas. Porém, o projeto ultrapassou a proposta de exibição ao levar experimentos de cinema de grupo a partir da produção de correspondências audiovisuais. Foi uma convocação abertas a todos! Vieram crianças, adolescentes, jovens, pessoas mais idosas e griôs dos mais antigos, reunindo moradores de cinco a 95 anos em oficinas de construção coletiva realizadas no primeiro semestre", afirmou Beatriz Lindenberg, coordenadora do Instituto Marlin Azul e idealizadora do Cine Quilombolas.
"Agora, esse lançamento é um momento de júbilo e de culminância, pois voltaremos para estes mesmos lugares para exibir os filmes feitos a partir de imagens e sons captados pelos moradores. É um momento de autorreconhecimento e uma oportunidade de colocar em prática o intercâmbio e a correspondências entre as quatro comunidades", acredita.
"No dia seguinte à exibição, faremos uma roda de conversa sobre os filmes, ampliando esta integração, contribuindo para estreitar ainda mais os vínculos, os laços de convivência e de pertencimento", complementa Beatriz.     

EXIBIÇÕES GRATUITAS DO PROJETO CINE QUILOMBOLA

  • COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAÚNA (ITAPEMIRIM)
  • QUANDO: Sexta (11), a partir das 19h, no estacionamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental Graúna - Comunidade Quilombola Graúna

  • COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE CACIMBINHA E BOA ESPERANÇA (PRESIDENTE KENNEDY)
  • QUANDO: Sábado (12), a partir das 19h, no Campo de Futebol de Cacimbinha - Comunidade Quilombola de Cacimbinha

  • COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PEDRA BRANCA (VARGEM ALTA)
  • QUANDO: Segunda (14), a partir das 19h, na praça em frente à Quadra de Esportes/Barracão Quilombola - Comunidade Quilombola de Pedra Branca

  • COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MONTE ALEGRE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)
  • QUANDO: Terça (15), a partir das 19, no campo de futebol - Comunidade Quilombola Monte Alegre

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