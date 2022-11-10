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Conheça a música da Copa do Mundo 2022 e relembre os hits de outras edições

A Copa do Catar "Waka waka”, da cantora colombiana Shakira, e "La da Copa de la Vida", de  Ricky Martin, são alguns dos sucessos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 13:30

Shakira cantou a música
Shakira cantou a música "Waka waka", tema oficial da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010 Crédito: Reprodução/Youtube/Shakira
Contagem regressiva para a Copa do Mundo do Catar. Faltando apenas dez dias para a bola rolar no maior campeonato futebolístico do mundo, os fãs do esporte já estão ansiosos pelos jogos. Mas não é só a bola em campo que faz sucesso, as músicas oficiais da Copa são sempre muito aguardadas.
Em abril deste ano, a FIFA lançou a música “Hayya Hayya (Better Together)”, com os artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha. 
Outra canção oficial é "Arhbo". Interpretada pelos rappers Ozuna, de Porto Rico, e do congolês GIMS, a canção foi lançada em agosto.
Apesar dos lançamentos mais recentes, há outros hits memoráveis que os fãs de Copa não conseguem esquecer. A música “Waka Waka”, da cantora Shakira, por exemplo, foi lançada para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, mas se tornou praticamente o hino de todas as copas de tanto sucesso que faz até hoje, a ponto de quase ninguém lembrar da música da Copa da Rússia (2018).
Por isso, que tal relembrar algumas das canções mais famosas para entrar no clima da festa?

1- "Waka waka (This time for Africa)"

Vamos começar com uma dos maiores hits de Copa do Mundo de todos os tempos. "Waka waka”, da cantora colombiana Shakira, conquistou os fãs de futebol - e até quem não é ligado ao esporte - com a música tema do evento, que aconteceu na África do Sul, em 2010. A coreografia com as mãos juntas foi um sucesso no período da competição.

2- "We are one (Ole Ola)"

Essa canção é bem conhecida dos brasileiros, afinal foi o tema da Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Interpretada por Claudia Leitte, Jennifer Lopez e Pitbull, a música "We are one (Ole Ola)" foi apresentada na cerimônia de abertura do evento, na Arena Corinthians, em São Paulo.

3- "Wavin' Flag"

Embora a música oficial da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, tenha sido "Waka waka”, de Shakira, um outro hit chamou atenção durante o evento. A canção "Wavin' Flag", com o cantor somali-canadense K'naan, foi lançada por um dos patrocinadores da Copa e foi um sucesso. Inclusive a banda Skank fez uma versão em português da canção, que contou com a participação do próprio artista.

4- "The Time Of Our Lives"

Em 2006, a música oficial da Copa do Mundo da Alemanha foi "The Time Of Our Lives", interpretada pela cantora Toni Braxton e o quarteto francês Il Divo. Com mais de 9 milhões de reproduções no Youtube, a canção repercutiu bem na época e foi um sucesso em vários países.

5- "La da Copa de la Vida"

A música "La da Copa de la Vida" foi tema da Copa do Mundo de 1998, vencida e disputada na França. Na voz do cantor porto-riquenho Ricky Martin, a canção ainda é lembrada por muitos que vivenciaram o mundial daquele ano.

6- "Gloryland"

A Copa do Mundo de 1994 teve "Gloryland" como música oficial. A canção principal do evento, que aconteceu nos Estados Unidos, foi cantada pelo cantor norte-americando Daryl Hall e pelo grupo vocal Sounds of Blackness. O Brasil conquistou tetracampeonato naquele ano.

7 - Live It Up

Como citamos ela no início da matéria, não poderíamos de apresentá-la aqui. A música da Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, é Live it Up. A canção tem produção de Diplo e vocais de Nicky Jam, Will Smith e Era Istrefi. Mesmo com os brasileiros preferindo "Waka Waka", Live it Up possui mais de 23 milhões de views no YouTube.

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