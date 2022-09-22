Ex-BBB Francine promete nudes de graça caso Brasil ganhe a Copa do Mundo

Ex-BBB Francine promete nudes de graça Crédito: Reprodução/Instagram/@francinepiaia

A ex-BBB Francine está feliz com seu momento atual tanto na vida pessoal quanto na profissional. Um ano após anunciar a separação do casamento, a modelo comemora o sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Em entrevista ao jornal Extra, a influencer contou mais detalhes sobre o projeto.

"Entrego tudo quando eu começo um projeto. Na plataforma, eu consigo mostrar quem eu sou hoje, e fico muito feliz com os resultados. As gorjetas são uma forma de agradecimento pelo conteúdo que produzo", revelou Francine.

Para fazer a felicidade dos fãs, Francine prometeu liberar alguns conteúdos na plataforma caso o Brasil ganhe o hexa na Copa do Mundo, em dezembro. Segundo ela, teve seguidor que já pediu o ‘feito’ para o jogador Neymar só para ver as fotos e vídeos da vitória.