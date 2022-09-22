Ex-BBB Francine promete nudes de graça caso Brasil ganhe a Copa do Mundo

A ex-BBB Francine está feliz com seu momento atual tanto na vida pessoal quanto na profissional. Um ano após anunciar a separação do casamento, a modelo comemora o sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Em entrevista ao jornal Extra, a influencer contou mais detalhes sobre o projeto.
"Entrego tudo quando eu começo um projeto. Na plataforma, eu consigo mostrar quem eu sou hoje, e fico muito feliz com os resultados. As gorjetas são uma forma de agradecimento pelo conteúdo que produzo", revelou Francine.
Para fazer a felicidade dos fãs, Francine prometeu liberar alguns conteúdos na plataforma caso o Brasil ganhe o hexa na Copa do Mundo, em dezembro. Segundo ela, teve seguidor que já pediu o ‘feito’ para o jogador Neymar só para ver as fotos e vídeos da vitória.
"Se o Brasil for campeão, eu vou liberar alguns conteúdos bem safadinhos para os torcedores comemorarem comigo. Alguns dos meus seguidores, ao saberem disso, já mandaram mensagens para o Neymar dizendo que ele tem que trazer essa Copa de qualquer jeito (risos). Teve até um assinante argentino que disse que, pela primeira vez na vida, ele está torcendo para eu ficar de roupa", ressaltou Francine ao Extra.