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Ex-"BBB"

"Capitalizei a sexualização", diz Maria ao rebater críticas por OnlyFans

"Gostaria de ganhar dinheiro apenas com a minha arte, mas é utopia", disse a ex-participante do "Big Brother Brasil 22", que foi expulsa da atração após agredir Natália
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 18:04

A atriz e cantora Maria (21), que foi expulsa da 22ª edição do "Big Brother Brasil" (Globo), rebateu críticas sobre sua presença no site de conteúdo adulto Only Fans na noite desta segunda-feira (4). "É um dinheiro honesto", afirmou a artista.
Ela começou as publicações com fotos de alguns tuítes que criticavam a decisão de estar no site. "Simplesmente capitalizei toda a sexualização que fazem com meu corpo, colocando os limites do que quero expor e escolhendo a forma em que faço isso", começou em um longo texto escrito em seus Stories.
"Escolhi trabalhar na indústria da música e do audiovisual sabendo que, para gente como eu, o buraco é mais embaixo", continuou ela, que afirmou que o dinheiro que recebe a ajuda a pagar contas, estudos e até mesmo seus funcionários.
Maria acabou de entrar para a rede adulta de entretenimento OnlyFans
Maria acabou de entrar para a rede adulta de entretenimento OnlyFans Crédito: Reprodução/ Instagram @eumaria
Em seguida, Maria afirmou que o corpo da mulher é usado para vender muitos produtos, e citou comerciais de cerveja, propagandas de perfume e até mesmo filmes com cenas de nudez fora de contexto. "E todo mundo ganhava dinheiro com isso e seguia o baile", continuou.
"Eu ser explorada pela indústria em clipes, letras, looks, ensaios, cenas, clickbaits... é normal. Agora, por livre espontânea vontade, escolher o que vou postar, onde, quando e por quanto, causa tamanha estranheza? Há problemáticas que existem e não vão ser resolvidas nessa geração, mas sim, podem começar a ser debatidas, sem que coloquemos 'as vítimas' no topo da discussão", refletiu.

USO DO CORPO

Ela seguiu dizendo que usa seu corpo como instrumento de trabalho e que poderia estar "sensualizando" em qualquer uma delas, porém, nesta foi por sua escolha. "Qual o espanto em ver que hoje eu tenho 21 anos e entender que eu cresci, engordei, passei da puberdade, minha voz engrossou e que agora vocês acompanham uma jovem mulher? Adulta. Independente. Maior de idade", continuou.
Maria ainda disse que antes, não recebia dinheiro por matérias que falavam sobre seu corpo e que era alvo de muitas críticas. "Eu gostaria de ganhar dinheiro apenas com a minha arte, sem responder perguntas sobre sexualidade. Qual meu homem ideal, ou quais os meus segredos de beleza. Eu gostaria que falassem sobre minhas músicas sem enfiarem pautas sociais nelas", escreveu.
A sister Maria
Maria, no "BBB 22": expulsão e participação polêmica Crédito: Reprodução | "BBB"
"Gostaria que me contratassem além dos estereótipos e assim eu tivesse mais oportunidades de trabalho pelo meu talento e dedicação, e não para preencher cotas. Gostaria de andar aí em eventos e shows sem maquiagem, sem me preocupar tanto com meu corpo, com a forma que me visto ou sento numa cadeira. Mas isso tudo ainda é utopia", finalizou a ex-"BBB".
Maria atuou na novela "Amor de Mãe" (Globo, 2021) e deu vida a Verena. Durante sua participação no "BBB", ela se envolveu com Eliezer e os dois foram para de baixo do edredom. A cantora foi expulsa do programa após acertar um balde na cabeça de Natália durante o Jogo da Discórdia.

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