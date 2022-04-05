Entenda a polêmica que envolve Anitta por frase sobre Brasil adorar sexo

Anitta causou polêmica após suposta declaração à revista norte-americana "Nylon" Crédito: Divulgação

A cantora Anitta (29) está revoltada com uma capa da revista norte-americana "Nylon" que coloca como manchete uma frase que a artista brasileira teria dito em relação a como o Brasil se porta quando o assunto é sexo. "Na América as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer é se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá", destaca a publicação.

A repercussão foi imediata e muita gente criticou Anitta por considerar que com essa declaração ela mancha a imagem da mulher brasileira no exterior. "Você fez festa de aniversário esses dias e no próprio Instagram colocou as ‘regras da festa’. Ainda concluiu que é assim que brasileiro se diverte. É o que você pensa mesmo, não teve engano. Está detonando a imagem das brasileiras no exterior", publicou uma seguidora.

"Os chamados formadores de opinião, como cantores, artistas, dançarinos, jogadores de futebol, precisam tomar muito cuidado com o que falam. É diferente de uma pessoa comum. A responsabilidade é grande", publicou um outro.

Porém, a cantora top 1 do mundo diz que a fala foi tirada de contexto. "Essas palavras saíram da sua boca? Saíram. Mas qual foi a pergunta? Qual foi o tom da sua resposta? Você falou rindo? Gritando? O que veio depois dessa fala? Essa é a questão. Vai do profissionalismo e bom senso do jornalista de transcrever a situação e não só as palavras", escreveu a artista no Twitter.

Essas palavras saíram da sua boca? Saíram. Mas qual foi a pergunta? Qual foi o tom da sua resposta? Você falou rindo? Gritando? O que veio depois dessa fala? Essa é a questão. Vai do profissionalismo e bom senso do jornalista de transcrever a situação e não só as palavras — Anitta (@Anitta) April 4, 2022

Anitta se disse triste por não ter conseguido que seu próprio assessor de imprensa intermediasse a entrevista internacional. "Porque se eu conseguisse (que ele intermediasse), meu amor... Sabe quando que iriam fazer sensacionalismo comigo? Na put* que p****. Eu estou soltando fogo pelo nariz", desabafou.

Anitta ainda se defendeu ao confirmar que jamais falaria algo depreciativo a respeito do povo brasileiro e finalizou descrevendo a situação como "Frustrante. Cansativo. Desestimulante".