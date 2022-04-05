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Saúde

Irmão de Rodrigo Mussi conta que sonhou com ex-BBB abrindo os olhos

Influenciador segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 14:27

O ex-BBB Rodrigo Mussi
O ex-BBB Rodrigo Mussi Crédito: TV Globo
Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, 36, contou na manhã desta terça-feira (5) que sonhou que o ex-BBB abria os olhos. O advogado tem atualizado fãs e internautas sobre o estado de Rodrigo, que sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta (31).
"Bom dia, pessoal. Energia positiva! Sonhei que o Rod abriu os olhos. Muita gente sentindo isso. Acho que hoje o 'Vôdrigo' abre os olhos, estou sentindo. Confia", escreveu ele em seus Stories do Instagram. Na tarde desta segunda (4), Diogo afirmou que o irmão estava bem agitado.
"Cada minuto é uma vitória. Ele até apertou meu dedo. Consigo vê-lo saindo do HC andando, pois tem uma força absurda", publicou Diogo, também nos Stories. Rodrigo foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após o acidente.
A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o acidente que deixou Mussi em estado grave no Hospital das Clínicas. Ele estava no carro de aplicativo que bateu na traseira de um caminhão na madrugada de quinta (31). O motorista será ouvido. Ele confessou que dormiu ao volante.
O caso é investigado pelo 51º DP (Butantã), e o motorista poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O inquérito foi instaurado e a equipe de investigação realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias relativas ao fato. Na manhã do último sábado (2), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) divulgou uma nova imagem de como ficou o carro de aplicativo em que estava Mussi no dia do acidente na Marginal Pinheiros.
Na imagem, por outro ângulo, é possível ver o grande estrago que a batida em um caminhão causou. Com o impacto, Mussi foi jogado para frente, pois não usava cinto de segurança. Ele havia assistido no estádio do Morumbi ao jogo entre São Paulo e Palmeiras horas antes e seguia rumo à Consolação.
De acordo com sua assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Na noite de quinta, a família afirmou, por meio das redes sociais do ex-BBB, que ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.
A família dele demorou muitas horas até descobrir que ele havia sofrido um acidente. Em entrevista aos repórteres na frente do Hospital das Clínicas e que foi exibida no programa A Tarde É Sua (RedeTV!), o irmão deu mais detalhes de como ficou sabendo do ocorrido. "Ele chegou [ao hospital] sem documento como um desconhecido. Quando soubemos no início da noite [de quinta, 31] ele já havia chegado desde as 4h", falou Diogo.

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