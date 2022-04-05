BBB 22: 'Chorei muito', diz Eslô após saber de acidente com Mussi

Eslovênia fala sobre acidente com Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução/Instagram

Eliminada pelo público do Big Brother Brasil 22 (Globo) no domingo (3), Eslovênia disse que ficou assustada ao saber do acidente sofrido pelo ex-BBB Rodrigo Mussi.

"Foi um momento muito delicado. Chorei muito. Fiquei muito angustiada", relatou a ex-sister pelo Instagram. Ela disse que recebeu a informação da equipe do reality show assim que deixou a casa.

Segundo eliminado do programa, Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (30), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele estava em um carro de aplicativo que atingiu a traseira de um caminhão.

De acordo com sua assessoria, o ex-BBB sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele foi internado no Hospital das Clínicas e passou por cirurgia na cabeça e nas pernas.

Na segunda (4), a família de Mussi divulgou que, apesar de estar sedado, ele já apresentava melhoras, estava agitado e se mexia bastante.