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BBB 22: 'Chorei muito', diz Eslô após saber de acidente com Mussi

Ex-participante recebeu a notícia logo após sair do confinamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 08:59

Eslovênia fala sobre acidente com Rodrigo Mussi
Eslovênia fala sobre acidente com Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução/Instagram
Eliminada pelo público do Big Brother Brasil 22 (Globo) no domingo (3), Eslovênia disse que ficou assustada ao saber do acidente sofrido pelo ex-BBB Rodrigo Mussi.
"Foi um momento muito delicado. Chorei muito. Fiquei muito angustiada", relatou a ex-sister pelo Instagram. Ela disse que recebeu a informação da equipe do reality show assim que deixou a casa.
Segundo eliminado do programa, Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (30), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele estava em um carro de aplicativo que atingiu a traseira de um caminhão.
De acordo com sua assessoria, o ex-BBB sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele foi internado no Hospital das Clínicas e passou por cirurgia na cabeça e nas pernas.
Na segunda (4), a família de Mussi divulgou que, apesar de estar sedado, ele já apresentava melhoras, estava agitado e se mexia bastante.
Eslovênia disse que está em contato com Diogo, irmão do ex-brother, e que confia na recuperação de Mussi. "Momento de rezar muito", comentou.

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