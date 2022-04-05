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BBB 22

Linn critica Arthur por brother não ter celebrado sua liderança

Ator explicou que não entendeu atitude de D.G, P.A e Scooby
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 08:52

Após dormir no sofá da sala, Linn da Quebrada acorda, pega uma caneca de café na cozinha e segue para a área externa da casa cantando trechos da música
Após dormir no sofá da sala, Linn da Quebrada acorda, pega uma caneca de café na cozinha e segue para a área externa da casa cantando trechos da música "Tá escrito", de Xande de Pilares Crédito: 17.mar.2022/Globoplay
No Jogo da Discórdia desta segunda (4), Linn da Quebrada criticou a atitude que Arthur Aguiar teve quando ela se tornou Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo).
Linn se tornou Líder após uma prova de resistência. Douglas, Paulo André e Pedro Scooby abandonaram o local de prova ao mesmo tempo, deixando a liderança para a cantora. Aguiar, porém, criticou a atitude, porque isso significaria que ele seria indicado ao Paredão.
Linn disse nesta segunda (4) que entende que havia riscos na desistência dos meninos. "Ainda assim, eu sinto que essa foi uma atitude de centavos porque a sua relação com o jogo foi mais forte do que a possibilidade de você celebrar qualquer coisa em relação à minha liderança", continuou ela.
Arthur pediu desculpas, mas explicou que não havia entendido a situação num primeiro momento, já que havia combinado com os amigos de lutar pela liderança.
O Jogo da Discórdia desta segunda (4) vem depois de um domingo agitado na casa. Na noite deste domingo (3), Eslovênia foi eliminada com 80, 74% dos votos. Depois os brothers passaram por uma Prova do Líder e formaram ainda um Paredão, que será falso.

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