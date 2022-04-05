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Serviço militar

BTS: Integrantes devem passar 18 meses em serviço militar

'Os membros do BTS são modelos para muitos coreanos', afirmou Gunn Kim, embaixador da Coreia do Sul na Inglaterra
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 08:00

Grupo BTS no tapete vermelho do concerto iHeartRadio Jingle Ball, realizado na Califórnia
Grupo BTS no tapete vermelho do concerto iHeartRadio Jingle Ball, realizado na Califórnia Crédito: Reuters/Folhapress
O grupo BTS deverá ficar fora dos palcos e estúdios por 18 meses para servir o exército e entrar em serviço militar em breve. Para o The Sunday Times, Gunn Kim, embaixador da Coreia do Sul na Inglaterra, confirmou a informação.
"É esperado que homens jovens da Coreia do Sul sirvam seu país e os membros do BTS são modelos para muitos coreanos da jovem geração. A maioria do nosso povo espera que os membros do BTS cumpram suas obrigações como cidadãos da Coreia. Eventualmente eu acho que irá acontecer", informou.
Contudo, o embaixador não revelou quando o grupo de k-pop deverá cumprir os 18 meses de serviço militar, que é exigido pela Coreia do Sul aos homens entre 18 e 28 anos. Mas, depois de muitas adiamentos, isso deve acontecer em breve - afinal, Jin, um dos integrantes, completa 30 anos em dezembro e esse é o prazo máximo para cumprir as obrigações militares na Coreia do Sul.
Além disso, analistas também afirmam que é possível que os sete membros saiam ao mesmo tempo para entrar em serviço militar, podendo retornar as atividades artísticas após esse período.

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