"Acredito que não mude", diz Lucas Bissoli sobre romance com Eslovênia

Lucas e Eslovênia 'se casam' durante a festa do Líder Crédito: Globo/Reprodução

"Azar no jogo e sorte no amor", é o que a ex-BBB Eslovênia garante. Uma semana após a eliminação de Lucas Bissoli, a amada do capixaba também deixou o reality da Rede Globo, neste domingo (03), com 80,74% dos votos. Fora do programa, a ex-sister e o "Barão da Piscadinha" já estão fazendo planos para o futuro. Em conversa com “HZ”, o ex-BBB expressou a vontade de encontrá-la nos próximos dias.

“Logo que a Eslô saiu do programa, eu mostrei a nossa aliança que, inclusive, vamos substituir por uma que nós ganhamos dos fãs. Agora ela vai encontrar com a família dela, mas quero ver se consigo quebrar o protocolo para tentar vê-la nesse período. Ainda não tem data certa. Ela vai ficar no Rio e eu em São Paulo nos próximos dias”, contou Lucas, que está fazendo uma rápida passagem no Espírito Santo.

Eslovênia e Lucas na Festa da Líder Jade no BBB 22 Crédito: FeedBBB/Globo

Bissoli conta que a parceria dentro do jogo foi muito importante para firmar a relação deles. Segundo o Barão, ele a Miss Pernambuco 2018 tem tudo para dar certo. “Lá dentro, a gente foi super parceiro um do outro. Aqui fora, eu acredito que não mude, vamos ficar juntos um tempo em São Paulo. Tem tudo para dar certo”, ressaltou.

Eslô é mais uma eliminada do quarto Lollipop, que ao longo do programa foi ficando cada vez mais vazio. Inclusive, a paraibana virou meme nas redes sociais após sentar, durante os Paredões, no sofá do “BBB” ao lado do participante eliminado da semana.

Kkkkkk o azar da Eslô pic.twitter.com/PTxmItpBgk — Cleofas (@Cleofas42241965) April 1, 2022

De volta a realidade, a ex-sister revelou que não pensava em viver um romance dentro do jogo. “Imaginava que poderia dar uns beijinhos, mas viver um romance, casar no ‘Big Brother’, com um anel de pano? Nunca imaginei na minha vida! Mas foi acontecendo e foi muito natural. Quanto mais a gente se aproximava e se conhecia, mais a gente queria estar juntos, principalmente nas últimas semanas.”, disse em entrevista à Rede Globo.