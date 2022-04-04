BBB 22: "Tem muita chance", diz Eslô sobre manter o namoro com Lucas

Em um certo momento, a brincadeira foi meio debochada pelo fato de eu não ter ido ao paredão, como se eu não merecesse estar lá. Era como se eu não tivesse o respeito das pessoas porque todo mundo foi e eu, não. Era como se elas olhassem para mim de forma diferente e aquilo me incomodava um pouco, mas eu tentava levar porque, para mim, também era coerente por parte das pessoas terem esse pensamento. Ao mesmo tempo era engraçado. Eu brincava com o Gustavo em relação a isso e ele sempre foi muito claro comigo. Eu já sabia que, em algum momento, iria acontecer. Só estava demorando porque tinha uma listinha na minha frente; eu era a última. Já estava psicologicamente preparada para isso. E chegou o momento de eu sair, né?