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BBB 22

Paredão falso do BBB 22 'não vai fazer diferença nenhuma', dizem internautas

Fãs se dividem entre levar Arthur e Gustavo para quarto secreto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 13:14

Paredão falso
Paredão falso Crédito: Globo/Reprodução
O anúncio de que o Paredão formado neste domingo (3) será falso desagradou alguns telespectadores e fãs do programa. Nas redes sociais, diversos internautas criticaram o momento da dinâmica no Big Brother Brasil 22 (Globo) e também o favoritismo de Arthur Aguiar para ser o falso eliminado.
Ao lado do ator, Eliezer, Linn da Quebrada e Gustavo também estão na berlinda. Quem for mais votado irá passar 24 horas em um quarto secreto, e terá os poderes do Big Boss, podendo deixar todos os brothers na Xepa, cortar a água, trancar todos dentro ou fora da casa e acordar os confinados na hora que quiser.
"Se o Arthur sair nesse paredão falso eu finjo que ele é verdadeiro, comemoro bastante, desligo a televisão e nunca mais assisto o programa", escreveu um. "Se o Arthur sair em um paredão para o Eliezer eles vão ter certeza que é falso! Aí não vai fazer diferença nenhuma!", pontuou outra.
"A Carla [Diaz] já está passando para o Arthur as dicas de como fazer o Paredão falso ser pior que o dela", escreveu outro fã, como legenda de uma imagem que mostra os dois atores contracenando na novela "Rebelde". Carla foi a escolhida pelo público para ir ao falso Paredão na edição de 2021.
"Acho que o objetivo desse paredão falso não é assistir ao que falam. O objetivo é causar e bagunçar a casa. Quem faz isso melhor é o Gustavo, que tem essa energia de agente do caos", disse outra fã do programa. "O Gustavo ser o escolhido no paredão falso tem potencial para ser o melhor momento da temporada", pontuou um quinto.
O Paredão falso havia sido revelado por Boninho na última semana no Instagram. Desde a notícia dada pelo diretor do programa, os fãs do reality se dividiram sobre a dinâmica. "Que graça tem a essa altura? Todo mundo conhecendo o jogo do outro, só se fosse um quarto branco ou preto, porque Paredão falso... socorro viu", postou uma pessoa nas redes sociais. "Sem graça a essa altura do jogo", opinou outra.
Houve também quem tenha duvidado da informação, já que o comentário do diretor foi postado no dia da mentira. "1º de abril, né?", suspeitou uma pessoa, sendo seguida por algumas outras nessa linha de raciocínio.

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