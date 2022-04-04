Arthur, Eli, Gustavo e Lina formam Paredão falso do "BBB22"

Eliezer, Linn da Quebrada, Gustavo e Arthur Aguiar estão no paredão Crédito: Divulgação/Globo

Após uma eliminação e uma Prova do Líder, os participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo) tiveram que formar um novo Paredão, que será falso. Arthur, Eliezer, Gustavo e Linna foram escolhidos para a berlinda.

A menos de um mês da final, a dinâmica do BBB 22 começou a acelerar. O último paredão foi formado na quinta (31). Eslovênia disputou a berlinda contra Douglas Silva e Paulo André, e o público escolheu eliminar a modelo neste domingo (3).

Logo após a despedida da modelo, o apresentador Tadeu Schmidt deu início à prova do líder. Nela, os participantes tinham que sortear bolinhas. A cor delas determinava se o brother podia ou não percorrer um tabuleiro montado no jardim da casa.

Paulo André, Gustavo e Arthur foram os que mais avançaram. Assim, destravaram a fase de abertura de envelopes, que continham valores acumulados por eles.

P.A foi quem obteve a maior quantia, se tornou Líder e indicou Linn da Quebrada ao Paredão. Ela, por sua vez, indicou Gustavo à berlinda.

Jessilane foi a ganhadora da segunda fase a Prova do Líder, um sorteio. A professora também levou R$ 100 mil e indicou Arthur ao Paredão. Na votação pela casa, Eliezer foi quem recebeu o maior número de votos.