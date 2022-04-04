Eslovênia é eliminada do "BBB22" com 80,74% dos votos

Com 80,74% dos votos, a modelo Eslovênia foi eliminada neste domingo (3) da casa do Big Brother Brasil 22 (Globo).
Por volta das 22h45 deste domingo, a enquete produzida pelo site F5 já apontava a saída da ex-miss Pernambucano, com 72% dos votos. Também na berlinda, Douglas Silva e Paulo André receberam 18,07% e 1,19% dos votos, respectivamente.
Na última semana, a dinâmica do BBB 22 começou a acelerar, e o Paredão foi formado já na quinta-feira (31). O líder Gustavo indicou P.A e Eslovênia, e D.G foi o mais votado pela casa.
Gustavo justificou a indicação de Paulo André dizendo que o atleta seria o mais votado da casa e por isso queria de mexer com as estruturas da votação. Depois, ele indicou Eslô porque ela nunca havia participado da berlinda. Douglas se juntou aos dois após receber cinco votos dos outros participantes.