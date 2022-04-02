Maisa, Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara lamentam fim do 'Bom Dia & Cia'

Priscilla Alcântara e Yudi Tamashiro no estúdio do programa 'Bom Dia & Cia' Crédito: SBT

O SBT decidiu tirar do ar o matinal Bom Dia & Cia, após quase 29 anos na grade de programação da emissora. O programa, que era apresentado desde 2015 pela diretora da atração, Silvia Abravanel, teve seu ápice quando Maisa, Priscilla Alcântara e Yudi Tamashiro comandaram o programa, em anos diferentes. Os três lamentaram o fim do projeto em suas redes sociais. Nos stories do Instagram, Maisa compartilhou uma publicação de Tamashiro onde os dois, junto de Priscilla, aparecem no estúdio do programa. Ela deixou ainda uma mensagem de carinho.

"Gratidão em fazer parte dessa história. Pra quem não sabe, o BD&C foi o meu primeiro programa favorito e também o lugar onde eu descobri o amor por apresentar. Ao SBT, família Bom Dia & Cia, e a todos que assistiram e prestigiaram o programa por tanto tempo: obrigada! Com certeza o Brasil vai sentir saudades desse programa tão especial", escreveu.

Bom dia e cia é parte da história da TV brasileira e uma das fases mais especiais da minha vida!

Me marcou não só como profissional, mas como fã.

Gratidão eterna por fazer parte disso.

4002-8922 pra sempreee 💜 https://t.co/sr2cxtGm2N pic.twitter.com/Og4djBCWiy — +a (@maisa) April 1, 2022

No post de Tamashiro, compartilhado por Maisa, ele também deixou uma mensagem de agradecimento à experiência de ter apresentado o matinal: "Deixo aqui minha carta aberta de gratidão a esse programa que mudou a minha vida. Foram 10 anos apresentando todos os dias e vivendo experiências que eu nunca vou esquecer".