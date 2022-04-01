Ana Maria Braga se emociona e chora no ar com parabéns surpresa de Simone

Ana Maria Braga e a cantora Simone no Mais Você Crédito: Reprodução/Globoplay

A apresentadora Ana Maria Braga completa 73 anos nesta sexta-feira (1º) e recebeu um dia especial no programa Mais Você (Globo). Ela chegou a chorar ao vivo quando a cantora Simone, 72, chegou de surpresa para cantar parabéns.

"Que saudade", exclamou Ana Maria, enquanto abraçava a cantora. Pouco tempo depois, a apresentadora começou a chorar e decidiu que iria fazer um intervalo comercial. "Vou ter que fazer um intervalo, já volto", disse ela, enquanto continuava abraçada a Simone, que tomou café da manhã no programa.

"A gente tomou um fôlego e eu parei de chorar", começou a apresentadora na volta do programa. "Temos muito o que comemorar, é nosso reencontro depois dessa pandemia", afirmou a apresentadora, que era vizinha de Simone. As duas estavam há dois anos sem se encontrar.

Ao longo da edição, as duas cantaram juntas a música "O Amanhã". Para o aniversário da apresentadora, alguns depoimentos foram gravados para parabenizá-la pela data. O cenário do Mais Você foi todo decorado com balões e flores vermelhas. Além disso, ao longo da edição, o programa exibirá mensagens de felicitações de artistas e amigos.

Recentemente, Ana Maria Braga começou o programa Mais Você (Globo) fantasiada de onça celebrando a estreia da novela "Pantanal", remake do clássico de 1990 que chega também nesta segunda à tela da emissora.

Além do cenário decorado com toalhas com estampa de onça e bonecos de pelúcia do animal, a apresentadora estava maquiada como uma onça pintada e também vestindo um look com a estampa das pintas, e até mesmo o convidado do programa, Bruno Astuto, foi vestido com a estampa de onça.

"Como vou fazer uma ponta na novela 'Pantanal', que estreia hoje, eu vim a caráter", disse Ana Maria. Nas redes sociais, fãs e internautas se divertiram com o estilo da apresentadora nesta manhã. "Isso é o que digo: amar o que faz. Ana Maria é maravilhosa, é sem limites!", escreveu um.

A surpresa de milhões! ✨✨✨ Impossível não se emocionar com Simone e @ANAMARIABRAGA. Que momento mais lindo! ?? #MaisVocê pic.twitter.com/1IEq1sSIzO — TV Globo ? (@tvglobo) April 1, 2022