Bom dia, Amor: dono da música de Jade e PA comemora sucesso nas redes

Lipe Torres, amigo de PA, declara torcida a shipp “Jadré” Crédito: @luiz_4felipe

Amigo de Paulo André do “BBB 22”, Luiz Felipe Torres, ou simplesmente "Lipe", está vivendo um sonho. Em passagem pelo Espírito Santo, o cantor conversou com ‘HZ’ sobre a nova etapa na carreira após o brother cantar sua música “Bom Dia, Amor” na casa mais vigiada do país.

“Eu já tinha cantado a música para ele antes de lançar. Inclusive, o PA me pediu a cifra para poder tocar para os amigos dele do Espírito Santo. Mas o que é mais louco disso tudo foi que ele cantou no ‘BBB’ exatamente no dia que eu lancei ‘Bom Dia Amor’ oficialmente. Eu estava na Igreja rezando para o single ser sucesso e meu empresário me ligou contando do PA”, revelou Lipe emocionado.

Diante da repercussão da música nas redes sociais, o single de Lipe chegou a ser o assunto mais comentado do Brasil. Até a apresentadora Fátima Bernardes comentou sobre o hit ao vivo em seu programa, o que, segundo o carioca, foi outro sonho realizado. “Nós subimos a trend no Twitter e ficamos em primeiro. Então, a música apareceu na nuvem de palavras da Fátima, ela falou sobre a canção e ainda mostrou a minha foto. Fiquei todo bobo, sensação única”, revelou.

Não demorou muito para que os fãs do casal Paulo André e Jade Picon, chamados de “Jadré”, tornassem a música de Lipe o “hino” do casal. O cantor conta que conheceu a influencer e ex-BBB nesta semana e disse que o tom da conversa com ela foi esperançoso para o futuro de PA com a irmã de Leo Picon.

A música fala sobre um sentimento de saudade e o PA estava sentindo a falta de Jade após a saída dela. Eu tenho vontade de fazer um clipe com os dois (risos), inclusive foram os fãs do Jadré que despertaram essa vontade em mim. Eu conheci a Jade essa semana. Pelo o que eu conversei com ela, tenho certeza que eles vão ter alguma coisa, por mais que não namorem. Tem água para rolar aí.