Bom dia, Amor: dono da música de Jade e PA comemora sucesso nas redes

Amigo de Paulo André do “BBB 22”, Luiz Felipe Torres, ou simplesmente "Lipe", está vivendo um sonho. Em passagem pelo Espírito Santo, o cantor conversou com ‘HZ’ sobre a nova etapa na carreira após o brother cantar sua música “Bom Dia, Amor” na casa mais vigiada do país.
“Eu já tinha cantado a música para ele antes de lançar. Inclusive, o PA me pediu a cifra para poder tocar para os amigos dele do Espírito Santo. Mas o que é mais louco disso tudo foi que ele cantou no ‘BBB’ exatamente no dia que eu lancei ‘Bom Dia Amor’ oficialmente. Eu estava na Igreja rezando para o single ser sucesso e meu empresário me ligou contando do PA”, revelou Lipe emocionado.
Diante da repercussão da música nas redes sociais, o single de Lipe chegou a ser o assunto mais comentado do Brasil. Até a apresentadora Fátima Bernardes comentou sobre o hit ao vivo em seu programa, o que, segundo o carioca, foi outro sonho realizado. “Nós subimos a trend no Twitter e ficamos em primeiro. Então, a música apareceu na nuvem de palavras da Fátima, ela falou sobre a canção e ainda mostrou a minha foto. Fiquei todo bobo, sensação única”, revelou.
Não demorou muito para que os fãs do casal Paulo André e Jade Picon, chamados de “Jadré”, tornassem a música de Lipe o “hino” do casal. O cantor conta que conheceu a influencer e ex-BBB nesta semana e disse que o tom da conversa com ela foi esperançoso para o futuro de PA com a irmã de Leo Picon.
A música fala sobre um sentimento de saudade e o PA estava sentindo a falta de Jade após a saída dela. Eu tenho vontade de fazer um clipe com os dois (risos), inclusive foram os fãs do Jadré que despertaram essa vontade em mim. Eu conheci a Jade essa semana. Pelo o que eu conversei com ela, tenho certeza que eles vão ter alguma coisa, por mais que não namorem. Tem água para rolar aí.
Aos 23 anos, Lipe surgiu no cenário musical brasileiro representando a nova geração de artistas. Próximo do pop e da MPB, o carioca de Niterói descobriu seu talento ainda aos 8 anos de idade, graças aos primeiros contatos com a música na igreja. Aos 18 anos, o artista criou um canal da plataforma YouTube, lançando na sequência seu primeiro single e videoclipe, chamado “Sou Teu Fã”. Mas foi com a música “Idas E Vindas” que Lipe alcançou a primeira posição das Top 50 mais Virais do Brasil, no Spotify.