Neymar dança 'Envolver' de Anitta e desafia outros jogadores

O jogador de futebol Neymar, 30, entrou para o desafio da música "Envolver" de Anitta, 29, e gravou um vídeo para o Stories de seu Instagram dançando a canção, que atingiu o primeiro lugar no Top 10 mundial da plataforma de streaming de áudio Spotify.
No vídeo, o camisa 10 imita a dança de Anitta em seu clipe, e ainda desafiou os colegas da seleção brasileira, Vini Jr., Lucas Paquetá e o amigo Cris Guedes a fazerem o mesmo. Na legenda, ele anunciou que o vídeo era um "presente de aniversário para Anitta", que fez 29 anos nesta quarta (30).
Em seu perfil oficial do Instagram, a cantora republicou a vídeo de Neymar. A artista, que anunciou a estreia de seu novo álbum "Versions of Me" para dia 12 de abril, decidiu de última hora que passaria seu aniversário na Tailândia e tem divertido fãs e internautas durante sua viagem.
Na tarde desta quinta (31), ela apareceu em vídeos publicados em seus stories em um templo que cultua o pênis. O local é famoso no país e fica localizado na Praia Phranang Cave, na província de Krabi. Por lá, existe um altar com vários formatos de pênis de madeira que fazem referência à fertilidade e também à proteção e segurança.
A cantora decidiu comemorar na Tailândia com o amigo Fellipe Parks. Segundo ela, o destino foi escolhido no dia do voo, terça-feira (29), quando os dois já estavam no aeroporto. "Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida", começou.
"Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente", escreveu Anitta, em inglês, no Instagram.
"Graças ao amigo maluco que tenho que disse sim a essa ideia maluca. De qualquer forma, obrigado ao universo, obrigado a todos vocês. E eu decidi que vou comemorar com uma das minhas festas incríveis neste fim de semana nos Estados Unidos. Então se eu ainda não te mandei uma mensagem sobre isso (porque estou planejando isso de última hora obviamente), me mande uma mensagem e eu te mando qual é o endereço do céu neste fim de semana".