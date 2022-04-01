Neymar dança 'Envolver' de Anitta e desafia outros jogadores

Neymar dançando 'Envolver' de Anitta Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr

O jogador de futebol Neymar, 30, entrou para o desafio da música "Envolver" de Anitta, 29, e gravou um vídeo para o Stories de seu Instagram dançando a canção, que atingiu o primeiro lugar no Top 10 mundial da plataforma de streaming de áudio Spotify.

No vídeo, o camisa 10 imita a dança de Anitta em seu clipe, e ainda desafiou os colegas da seleção brasileira, Vini Jr., Lucas Paquetá e o amigo Cris Guedes a fazerem o mesmo. Na legenda, ele anunciou que o vídeo era um "presente de aniversário para Anitta", que fez 29 anos nesta quarta (30).

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Em seu perfil oficial do Instagram, a cantora republicou a vídeo de Neymar. A artista, que anunciou a estreia de seu novo álbum "Versions of Me" para dia 12 de abril, decidiu de última hora que passaria seu aniversário na Tailândia e tem divertido fãs e internautas durante sua viagem.

Na tarde desta quinta (31), ela apareceu em vídeos publicados em seus stories em um templo que cultua o pênis. O local é famoso no país e fica localizado na Praia Phranang Cave, na província de Krabi. Por lá, existe um altar com vários formatos de pênis de madeira que fazem referência à fertilidade e também à proteção e segurança.

A cantora decidiu comemorar na Tailândia com o amigo Fellipe Parks. Segundo ela, o destino foi escolhido no dia do voo, terça-feira (29), quando os dois já estavam no aeroporto. "Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida", começou.

"Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente", escreveu Anitta, em inglês, no Instagram.