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TV Globo

'Devo ter dado uma cochilada', diz motorista após acidente com Rodrigo Mussi

A informação foi divulgada pelo telejornal “Bom Dia Brasil”, da TV Globo. Mussi sofreu graves ferimentos e segue internado na UTI, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 09:38

O motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi diz ter cochilado no volante
O motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi diz ter cochilado no volante Crédito: TV Globo/ João Cotta/Globo
O motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi cochilou no volante antes de atingir a traseira de um caminhão, na madrugada desta quinta-feira (31). A informação foi divulgada pelo telejornal “Bom Dia Brasil”, da TV Globo. O gerente comercial de 36 anos sofreu graves ferimentos e segue internado na UTI, no Hospital das Clínicas, em São Paulo.
“A corrida apareceu no aplicativo, peguei o passageiro e vim trazer para consolação e só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, o sono alguma coisa e infelizmente teve o acidente”, disse o motorista à reportagem do jornal "Hora 1", da TV Globo.
O acidente aconteceu na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo a TV Globo, Rodrigo está em sedação profunda após colocar um cateter intracraniano. O influenciador passou horas na sala de cirurgia operando a cabeça para conter uma hemorragia. A assessoria do ex-brother informou que o procedimento foi finalizado e Mussi seguirá em observação pelas próximas 48 horas.
Imagens do carro após o acidente com o ex-BBB Rodrigo Mussi
Imagens do carro após o acidente com o ex-BBB Rodrigo Mussi Crédito: TV Globo
Rodrigo estava sentado no banco de trás sem o cinto de segurança quando foi arremessado para a frente do veículo. Um novo boletim deve ser divulgado ainda na manhã desta sexta-feira (01) trazendo mais informações.

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