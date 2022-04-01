'Devo ter dado uma cochilada', diz motorista após acidente com Rodrigo Mussi

O motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi diz ter cochilado no volante

“A corrida apareceu no aplicativo, peguei o passageiro e vim trazer para consolação e só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, o sono alguma coisa e infelizmente teve o acidente”, disse o motorista à reportagem do jornal "Hora 1", da TV Globo.