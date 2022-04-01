Rodrigo passa mais de 3h em cirurgia para conter hemorragia, diz jornal

Rodrigo Mussi, do BBB 22 Crédito: João Cotta | Globo

A situação do ex-BBB Rodrigo Mussi ainda é delicada. Após sofrer um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31/3), o gerente comercial passou horas na sala de cirurgia operando a cabeça. Segundo a assessoria do ex-brother, o procedimento foi finalizado e Mussi seguirá em observação pelas próximas 48 horas.

De acordo com o colunista do UOL, Fefito, foram mais de três horas de cirurgia para tentar interromper uma hemorragia cerebral, causada por um traumatismo craniano. Ainda segundo o jornalista, Rodrigo também chegou a fraturar as pernas. O influenciador está internado no hospital das Clínicas, em São Paulo.

Rodrigo estava no banco de trás do passageiro sem cinto de segurança, quando o motorista de um aplicativo bateu o veículo em um caminhão. O ex-BBB foi arremessado para a frente do carro e sofreu ferimentos graves. A informação foi confirmada pelo motorista de aplicativo que levava Mussi, em entrevista exibida no Bom Dia São Paulo.

o #Hora1 relembrou a entrevista feita com o motorista do carro de aplicativo logo depois do acidente, onde ele conta que pode ter dormido ao volante. um boletim médico oficial atualizado de Rodrigo Mussi deve sair pela manhã dessa sexta. (2/2) #BBB22 pic.twitter.com/EjxKRGrg6j — nico no #BBB22 ?? (@niconatv) April 1, 2022

O colunista Leo Dias divulgou a última atualização sobre o estado de saúde do influenciador. Leia abaixo:

“Estado de saúde de Rodrigo Mussi: A cirurgia na cabeça foi finalizada e o Rodrigo Mussi permanece em observação pelas próximas 48 horas, para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações. Ele permanece internado na UTI do Hospital das Clínicas e está sedado. Na manhã desta sexta-feira será divulgado um boletim médico oficial do hospital”.

Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele. ♥️ — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) March 31, 2022

Um novo boletim deve ser divulgado ainda na manhã desta sexta-feira (01) trazendo mais informações. Após o ocorrido, famosos e anônimos começaram a postar mensagens nas redes sociais torcendo pela recuperação do ex-BBB.

Meu Deus, acabei de ver o lance do @oficialmussi vamos rezar muito, galera. Muitas energias positivas. Rodrigo vai ficar bem se Deus quiser. Ele quer — Anitta (@Anitta) April 1, 2022

Vc irar sair dessa, muitas energias pra você nesse exato momento! ?????? — Bil Araújo ? (@bilaraujjo) April 1, 2022

Estou orando por ele! Acabei de chegar no Rio e só soube agora. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 1, 2022