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Rodrigo passa mais de 3h em cirurgia para conter hemorragia, diz jornal

O ex-BBB sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31/3). Mussi seguirá em observação pelas próximas 48 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 08:33

Rodrigo Mussi, do BBB 22
Rodrigo Mussi, do BBB 22 Crédito: João Cotta | Globo
A situação do ex-BBB Rodrigo Mussi ainda é delicada. Após sofrer um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31/3), o gerente comercial passou horas na sala de cirurgia operando a cabeça. Segundo a assessoria do ex-brother, o procedimento foi finalizado e Mussi seguirá em observação pelas próximas 48 horas.
De acordo com o colunista do UOL, Fefito, foram mais de três horas de cirurgia para tentar interromper uma hemorragia cerebral, causada por um traumatismo craniano. Ainda segundo o jornalista, Rodrigo também chegou a fraturar as pernas. O influenciador está internado no hospital das Clínicas, em São Paulo.
Rodrigo estava no banco de trás do passageiro sem cinto de segurança, quando o motorista de um aplicativo bateu o veículo em um caminhão. O ex-BBB foi arremessado para a frente do carro e sofreu ferimentos graves. A informação foi confirmada pelo motorista de aplicativo que levava Mussi, em entrevista exibida no Bom Dia São Paulo.
O colunista Leo Dias divulgou a última atualização sobre o estado de saúde do influenciador. Leia abaixo:
“Estado de saúde de Rodrigo Mussi: A cirurgia na cabeça foi finalizada e o Rodrigo Mussi permanece em observação pelas próximas 48 horas, para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações. Ele permanece internado na UTI do Hospital das Clínicas e está sedado. Na manhã desta sexta-feira será divulgado um boletim médico oficial do hospital”.
Um novo boletim deve ser divulgado ainda na manhã desta sexta-feira (01) trazendo mais informações. Após o ocorrido, famosos e anônimos começaram a postar mensagens nas redes sociais torcendo pela recuperação do ex-BBB.

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