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Reformulação na grade

SBT encerra Bom Dia & Cia após quase 30 anos e reformula grade

O SBT comunicou na tarde desta quinta-feira (31) que encerrará o Bom Dia & Cia a partir da próxima segunda-feira (4). Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o motivo é uma reformulação na grade.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Março de 2022 às 20:06

A apresentadora Silvia Abravanel
Em 2020, a apresentadora Silvia Abravanel desistiu de pedir demissão do Bom Dia e Cia Crédito: Reprodução/Instagram @silviaabravanel
O SBT comunicou na tarde desta quinta-feira (31) que encerrará o Bom Dia & Cia a partir da próxima segunda-feira (4). Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o motivo é uma reformulação na grade.
Dessa forma, a partir das 6h, vai ao ar o Primeiro Impacto que durará até 12h. Depois, começará o Notícias Impressionantes com um compilado de vídeos retirados da internet. Às 13h20 iniciará uma faixa de séries e às 14h20 o Casos de Família. Essa programação acontecerá de segunda a sexta. Os finais de semana continuam como estão.
Coincidentemente, o anúncio do cancelamento do programa infantil que ficou na grade por 28 anos acontece um dia depois de uma gafe da apresentadora Silvia Abravanel ao vivo na atração de quarta (30).
Ela foi acusada de manipular a jogada de uma criança enquanto rodava uma roleta de prêmios. O garoto poderia ganhar um montante até R$ 900, mas no momento de girar a roleta, Silvia parou antes da hora e a premiação foi de R$ 400.
Em 2020, a apresentadora Silvia Abravanel desistiu de pedir demissão do Bom Dia e Cia (SBT) após a polêmica na qual se envolveu. A ideia dela era deixar o comando da atração, mas resolveu mudar de ideia. "Voltei para ficar".
Na ocasião, ela comandou ao vivo o programa e fez um desabafo logo no início. "Estou de volta e não saio mais, porque vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Sei que vocês pediram minha volta e eu voltei agora para ficar. Graças a Deus, a minha equipe maravilhosa, que me apoiou nesse tempo que estive pensando, conversando com a família. Muito obrigado por todas as palavras de carinho", disse.
Tudo aconteceu depois de ela ter entrado em uma polêmica ao chamar parte de sua equipe para a frente das câmeras e perguntar a ela sobre sua folga na última semana. A atitude foi encarada por algumas pessoas como um constrangimento público, já que a atração era ao vivo.
Silvia tirou uma semana de descanso na época. Ela conversou com o pai, Silvio Santos, em Orlando (EUA), e ele não teria aceito o pedido de demissão. Em sua ausência, desenhos substituíram as entradas ao vivo da apresentadora no Bom Dia e Cia.

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