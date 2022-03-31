Anitta divulga capa e anuncia álbum 'Versions Of Me' para abril

Anitta anunciou o lançamento para o dia 12 de abril. Crédito: Reprodução @anitta

Anitta divulgou nesta quinta-feira, 31, a capa de seu novo álbum, Versions Of Me (Versões de Mim, em tradução literal), e anunciou o lançamento para o dia 12 de abril.

Na arte, aparecem seis versões diferentes da artista, que demonstram sua versatilidade, assim como o nome do álbum, que dialoga com as várias facetas de Anitta. O responsável pela direção criativa da capa foi Maxime Quoilin, que já trabalhou com Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e Miley Cyrus, entre outros.