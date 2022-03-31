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Anitta divulga capa e anuncia álbum 'Versions Of Me' para abril

Na arte, aparecem seis versões diferentes da artista, que demonstram sua versatilidade, assim como o nome do álbum, que dialoga com as várias facetas da cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:37

Anitta
Anitta anunciou o lançamento para o dia 12 de abril. Crédito: Reprodução @anitta
Anitta divulgou nesta quinta-feira, 31, a capa de seu novo álbum, Versions Of Me (Versões de Mim, em tradução literal), e anunciou o lançamento para o dia 12 de abril.
Na arte, aparecem seis versões diferentes da artista, que demonstram sua versatilidade, assim como o nome do álbum, que dialoga com as várias facetas de Anitta. O responsável pela direção criativa da capa foi Maxime Quoilin, que já trabalhou com Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e Miley Cyrus, entre outros.
Versions Of Me será o primeiro álbum internacional da cantora e o primeiro lançamento de Anitta pela Warner Records. No entanto, o disco vinha sendo divulgado como Girl from Rio, mesmo nome de um dos hits lançados pela artista em 2021.

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