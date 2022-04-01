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Viih Tube diz que estado de saúde de Rodrigo Mussi é grave e pede orações

Irmão do ex-BBB informou que as cirurgias ocorreram bem e ele está na UTI se recuperando
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 13:05

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro
Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube
Viih Tube, ex-participante do BBB 21, está acompanhando de perto o estado de saúde de Rodrigo Mussi, após acidente de carro que ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 31.
Em seu Instagram, a influenciadora anunciou que está no hospital e que os familiares estão assustados com a repercussão do caso. "Não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade deles."
Ela também disse que está assumindo o controle das redes sociais do ex-BBB, junto de um amigo dele. Ao Gshow, ela comentou sobre o quadro de saúde. "Estou no hospital. Estou aqui com ele e orando. É grave mesmo e precisamos de oração."
No último final de semana, Viih e Rodrigo ficaram durante o Lollapalooza. Na manhã desta sexta-feira, 1º, ela desabafou que estava recebendo comentários negativos por estar tentando ajudar como se estivesse agindo como namorada dele.
Outro ex-BBB que se dirigiu ao hospital foi Tiago Abravanel. O cantor, no entanto, não conseguiu entrar no hospital e foi fotografado chorando no local.
Ao Estadão, a assessoria de Rodrigo informou que o Hospital das Clínicas não emitirá boletim médico. "As informações serão passadas diretamente aos familiares do artista e, caso os mesmos autorizem, repassaremos para a imprensa."
Na madrugada desta sexta-feira, 1º, o ex-brother passou por cirurgias. Segundo Diogo Mussi, irmão dele, tudo ocorreu bem e ele está na UTI se recuperando.

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