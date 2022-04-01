Viih Tube diz que estado de saúde de Rodrigo Mussi é grave e pede orações

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube

Viih Tube, ex-participante do BBB 21, está acompanhando de perto o estado de saúde de Rodrigo Mussi, após acidente de carro que ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 31.

Em seu Instagram, a influenciadora anunciou que está no hospital e que os familiares estão assustados com a repercussão do caso. "Não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade deles."

Ela também disse que está assumindo o controle das redes sociais do ex-BBB, junto de um amigo dele. Ao Gshow, ela comentou sobre o quadro de saúde. "Estou no hospital. Estou aqui com ele e orando. É grave mesmo e precisamos de oração."

No último final de semana, Viih e Rodrigo ficaram durante o Lollapalooza. Na manhã desta sexta-feira, 1º, ela desabafou que estava recebendo comentários negativos por estar tentando ajudar como se estivesse agindo como namorada dele.

no momento como esse e as pessoas me perturbando, falando que to me achando a namorada dele, isso me preocupa, vocês não fariam isso por um amigo? Somos amigos desde q ele saiu e termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação, sei q ele confia em mim, não enche porra — Viih Tube 🎬 (@viihtube) April 1, 2022

Outro ex-BBB que se dirigiu ao hospital foi Tiago Abravanel. O cantor, no entanto, não conseguiu entrar no hospital e foi fotografado chorando no local.

Ao Estadão, a assessoria de Rodrigo informou que o Hospital das Clínicas não emitirá boletim médico. "As informações serão passadas diretamente aos familiares do artista e, caso os mesmos autorizem, repassaremos para a imprensa."