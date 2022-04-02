Ex-BBB Lucas Bissoli chega ao ES e vai encontrar fãs em shopping

O Barão da Piscadinha está entre nós. Lucas Bissoli chegou nesta sexta-feira (1) ao Espírito Santo e já realizou um encontro com amigos nas areias da Praia da Costa. A equipe da TV Gazeta foi ao local e conversou com o ex-BBB, que se diz animado com a repercussão fora do Big Brother Brasil 22.
"Estou muito feliz pelo carinho que venho recebendo de amigos e de pessoa que nem conheço. Na verdade, eu não tinha noção da proporção (do BBB). A gente tem noção, mas só quando a gente vive isso que a gente consegue sentir", disse Lucas durante o encontro com amigos das faculdades de Engenharia, que ele cursou, e Medicina, que ainda cursa.
E o Barão ainda vai receber mais carinho e até matar saudades da casa mais vigiada do país. Neste sábado (1), ele estará no Confessionário BBB, que a TV Gazeta montou no Shopping Vitória. A previsão é que ele chegue às 16h para falar com o público capixaba.
Enquanto isso, Lucas já iniciou os mutirões para a permanência de Eslovênia, seu affair na casa. Ela enfrenta PA e Douglas Silva no paredão que já está valendo e termina no domingo. "A saudade é grande, mas eu quero ela na final", publicou o Barão no Instagram.