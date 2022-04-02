Famosos

Ex-BBB Lucas Bissoli chega ao ES e vai encontrar fãs em shopping

Barão da Piscadinha está em terras capixabas e o encontro com fãs deve acontecer no Shopping Vitória, neste sábado (2). Na sexta (1), ele encontrou com amigos na Praia da Costa, em Vila Velha
Erik Oakes

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 10:41

Ex-BBB Lucas encontra amigos na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Instagram/@bissolilucas
O Barão da Piscadinha está entre nós. Lucas Bissoli chegou nesta sexta-feira (1) ao Espírito Santo e já realizou um encontro com amigos nas areias da Praia da Costa. A equipe da TV Gazeta foi ao local e conversou com o ex-BBB, que se diz animado com a repercussão fora do Big Brother Brasil 22.
"Estou muito feliz pelo carinho que venho recebendo de amigos e de pessoa que nem conheço. Na verdade, eu não tinha noção da proporção (do BBB). A gente tem noção, mas só quando a gente vive isso que a gente consegue sentir", disse Lucas durante o encontro com amigos das faculdades de Engenharia, que ele cursou, e Medicina, que ainda cursa.
Lucas Bissoli e amigos na Praia da Costa Crédito: Will Loyola/TV Gazeta
E o Barão ainda vai receber mais carinho e até matar saudades da casa mais vigiada do país. Neste sábado (1), ele estará no Confessionário BBB, que a TV Gazeta montou no Shopping Vitória. A previsão é que ele chegue às 16h para falar com o público capixaba.
Enquanto isso, Lucas já iniciou os mutirões para a permanência de Eslovênia, seu affair na casa. Ela enfrenta PA e Douglas Silva no paredão que já está valendo e termina no domingo. "A saudade é grande, mas eu quero ela na final", publicou o Barão no Instagram.

