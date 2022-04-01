"BBB 22": fãs do reality vão ganhar brindes e aparecer na TV Gazeta neste sábado

TV Gazeta colocou um Confessionário do BBB 22 no Shopping Vitória Crédito: Igor Estrella

O "BBB 22" entra na reta final. E, enquanto o jogo na casa ganha novas dinâmicas, os fãs do programa podem aproveitar, neste sábado (02), as ações do Confessionário do "BBB 22" no Espaço Gourmet do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.

Quem visitou, já sabe: em um ambiente totalmente "instagramável", o público tem uma experiência real de entrar no confessionário. Neste sábado, das 10h às 18h, o espaço contará com a presença de Will Loyola, apresentador do 'To por Dentro' e do dummy, que gravarão o programa ao longo do dia e as pessoas poderão aparecer na tela da TV Gazeta durante toda a programação de sábado. O ex-bbb Lucas Bissoli, eliminado no último paredão, também estará presente às 16h.

E o visitante, claro, vai poder registrar o momento. Aliás, quem viver essa experiência poderá ganhar brindes do reality show. São dois tipos de copos: um na cor azul (Você é líder) e outro na cor vermelho (Fogo no parquinho).

Influenciadores digitais do Espírito Santo, Bruninho, locutor da Litoral FM, Tiozão do "BBB", Mike Sant'Anna e Mateus Simão, também estarão presentes.

EXPERIÊNCIA

Segundo o Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, trazer o confessionário para o Estado é uma oportunidade única de aproximar ainda mais os capixabas ao reality de maior audiência do mundo. Para ter ideia da força da atração, a edição do ano passado garantiu quatro vezes mais audiência que as emissoras concorrentes segunda e terceira colocadas, com quase metade de todas as televisões sintonizadas na TV Gazeta, incluindo streaming e YouTube.