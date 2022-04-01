Ex-BBB Rodrigo Mussi tem quadro estável e está sendo monitorado na UTI

Ele estava em um carro de aplicativo, sentado no banco de trás e estava sem o cinto de segurança Crédito: João Cotta/Globo

Após sofrer um acidente de carro, o ex-BBB Rodrigo Mussi passou por uma cirurgia na cabeça e na perna direita na noite da última quinta-feira, 31. De acordo com pronunciamento em seu o perfil oficial no Instagram, ele foi encaminhado para monitoramento na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e reage bem aos procedimentos.

"As cirurgias realizadas esta noite foram bem sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem. Ele foi encaminhado para monitoramento na UTI. A família agradece todas as correntes positivas, mensagens e pede para que mantenham firmes nas orações", diz o comunicado.

Já o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, usou os Stories para trazer novas informações. "Após reunião com os excelentes médicos do HC, fomos informados que o Rod está estável e que as próximas horas são importantes para a sua melhora. O próximo boletim médico será somente amanhã a tarde! Obrigado pelas orações, vamos continuar", escreveu.