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Acidente

Ex-BBB Rodrigo Mussi tem quadro estável e está sendo monitorado na UTI

O ex-BBB passou por uma cirurgia na cabeça e na perna direita na noite da última quinta-feira, 31. Ele foi encaminhado para monitoramento na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:58

Rodrigo Mussi
Ele estava em um carro de aplicativo, sentado no banco de trás e estava sem o cinto de segurança Crédito: João Cotta/Globo
Após sofrer um acidente de carro, o ex-BBB Rodrigo Mussi passou por uma cirurgia na cabeça e na perna direita na noite da última quinta-feira, 31. De acordo com pronunciamento em seu o perfil oficial no Instagram, ele foi encaminhado para monitoramento na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e reage bem aos procedimentos.
"As cirurgias realizadas esta noite foram bem sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem. Ele foi encaminhado para monitoramento na UTI. A família agradece todas as correntes positivas, mensagens e pede para que mantenham firmes nas orações", diz o comunicado.
Já o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, usou os Stories para trazer novas informações. "Após reunião com os excelentes médicos do HC, fomos informados que o Rod está estável e que as próximas horas são importantes para a sua melhora. O próximo boletim médico será somente amanhã a tarde! Obrigado pelas orações, vamos continuar", escreveu.
Rodrigo sofreu o acidente de trânsito em São Paulo na madrugada de quinta-feira, 31. Ele estava em um carro de aplicativo, sentado no banco de trás e estava sem o cinto de segurança quando o veículo bateu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros.

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