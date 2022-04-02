Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

Douglas, Eslovênia e Paulo André estão no Paredão do "BBB22"

Quem será que vai para o TOP 9 do jogo? Público tem até domingo para tirar um deles da casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 10:36

BBB 22: Douglas, Eslô e P.A se enfrentam no paredão
BBB 22: Douglas, Eslô e P.A se enfrentam no paredão Crédito: TV Globo
Douglas, Eslovênia e Paulo André estão no Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo). Enquanto P.A e Eslovênia foram indicados pelo Líder, Gustavo, D.G foi o mais votado pela casa. Um deles sairá no domingo (3).
A votação começou com a indicação de Gustavo. Como motivo, ele alegou que Paulo André seria o mais votado pela casa e por isso gostaria de mexer com as estruturas da votação. Em seguida, ele indicou a Eslô por nunca ter ido.
Douglas recebeu cinco votos da casa e se juntou aos dois na berlinda. Não houve Bate e Volta.
O próximo domingo de eliminação também será intenso. Depois de um dos emparedados sair, haverá uma nova prova do Líder e mais uma formação de paredão para eliminação na terça (5) que vem. Mais detalhes depois disso só serão divulgados mais para frente, mas Boninho já avisou pelas redes sociais que haverá eliminação toda terça e domingo até o final.
Por questão de segurança e pelas fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta sexta, Tadeu Schmidt teve de apresentar o programa de um estúdio direto do Jardim Botânico.

Veja Também

Ex-BBB Rodrigo Mussi tem quadro estável e está sendo monitorado na UTI

"BBB 22": fãs do reality vão ganhar brindes e aparecer na TV Gazeta neste sábado

Boninho diz que tem Paredão falso vindo no "BBB 22" e fãs se dividem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados