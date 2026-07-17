AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Reforço de pessoal

ES Gás contrata profissionais de níveis médio e superior

os colaboradores recebem vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros, entre outros benefícios; veja como participar

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 13:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jul 2026 às 13:34
ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto Pix Fotografia

A ES Gás, distribuidora de gás natural do Grupo Energisa, está com oportunidades de emprego abertas no Estado. As oportunidades fazem parte da estratégia da companhia de fortalecer seu time em um momento de crescimento do setor de energia no estado. Podem participar profissionais de níveis médio e superior. 


Além do salário, os colaboradores recebem vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros, entre outros benefícios. 

Os postos são para as seguintes funções:

  • Analista administrativo
  • Analista comercial
  • Assistente de logística (preferencialmente para candidato PcD)
  • Engenheiro de redes de gás
  • Gasista de manutenção e instrumentação
  • Técnico projetos gás.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa


É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. 


A consultora BP de RH da ES Gás, Mariana Axt, ressalta que a empresa busca pessoas que queiram construir uma trajetória de desenvolvimento e crescimento na organização. 


“Acreditamos que a diversidade de experiências e perspectivas fortalece nossas equipes e impulsiona a inovação. Por isso, trabalhamos para oferecer um ambiente acolhedor, com oportunidades reais de aprendizado, evolução profissional e protagonismo", afirma.

Leia Mais Sobre Emprego

Vale, ArcelorMittal, Simec e 12 mais empresas abrem vagas de emprego no ES

ES tem 7.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13)

Unimed Vitória abre vagas de emprego para pessoas com deficiência

Grupo Carone deve abrir quase 400 vagas de emprego até 2027 no ES

MedSênior anuncia a abertura de novas vagas de emprego no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emprego Empregos Empregos (ES) ES Gás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Cerqueira Santos Santana, o Vitinho, foi morto em ação policial em Caraíva (BA)
Seis policiais são denunciados sob acusação de matar guia de turismo na BA
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 mitos e verdades sobre a pressão alta para ficar atento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Festival de Cinema de Vitória começa neste sábado (18) com homenagem a Rodrigo Aragão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados