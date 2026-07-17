ES Gás contrata profissionais de níveis médio e superior

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.





É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.





A consultora BP de RH da ES Gás, Mariana Axt, ressalta que a empresa busca pessoas que queiram construir uma trajetória de desenvolvimento e crescimento na organização.





“Acreditamos que a diversidade de experiências e perspectivas fortalece nossas equipes e impulsiona a inovação. Por isso, trabalhamos para oferecer um ambiente acolhedor, com oportunidades reais de aprendizado, evolução profissional e protagonismo", afirma.