ES Gás contrata profissionais de níveis médio e superior

A ES Gás, distribuidora de gás natural do Grupo Energisa, está com oportunidades de emprego abertas no Estado. As oportunidades fazem parte da estratégia da companhia de fortalecer seu time em um momento de crescimento do setor de energia no estado. Podem participar profissionais de níveis médio e superior.
Além do salário, os colaboradores recebem vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros, entre outros benefícios.
Os postos são para as seguintes funções:
- Analista administrativo
- Analista comercial
- Assistente de logística (preferencialmente para candidato PcD)
- Engenheiro de redes de gás
- Gasista de manutenção e instrumentação
- Técnico projetos gás.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
A consultora BP de RH da ES Gás, Mariana Axt, ressalta que a empresa busca pessoas que queiram construir uma trajetória de desenvolvimento e crescimento na organização.
“Acreditamos que a diversidade de experiências e perspectivas fortalece nossas equipes e impulsiona a inovação. Por isso, trabalhamos para oferecer um ambiente acolhedor, com oportunidades reais de aprendizado, evolução profissional e protagonismo", afirma.
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