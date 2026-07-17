Motoboy morre em acidente após carro atingir duas motos em Cachoeiro

A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que a vítima é Sineone Buty, de 26 anos, que trabalhava como motoboy. Segundo a Polícia Militar, as outras duas pessoas feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia.





A motorista do Ford Ka foi submetida ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Segundo a PM, ela relatou que havia tomado um medicamento tarja preta na manhã desta sexta-feira (17), devido a um quadro de ansiedade, e que sofreu um "apagão" enquanto dirigia. A mulher afirmou que, por isso, não se lembra do momento do acidente.





Ela foi encaminhada à delegacia. Por volta das 15h30, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e que, até aquele momento, não havia definido qual seria o procedimento adotado em relação à motorista.