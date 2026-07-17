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Sul capixaba

Motoboy morre em acidente após carro atingir duas motos em Cachoeiro

Uma câmera flagrou o momento em que o motorista de um Ford Ka atinge as motocicletas, que são arrastadas pelo asfalto

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 16:25

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 jul 2026 às 16:25

Um jovem morreu em um acidente que envolveu um carro e duas motocicletas no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que o motorista de um Ford Ka atinge os veículos, que são arrastados pelo asfalto. Veja vídeo:

A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que a vítima é Sineone Buty, de 26 anos, que trabalhava como motoboy. Segundo a Polícia Militar, as outras duas pessoas feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia. 


A motorista do Ford Ka foi submetida ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Segundo a PM, ela relatou que havia tomado um medicamento tarja preta na manhã desta sexta-feira (17), devido a um quadro de ansiedade, e que sofreu um "apagão" enquanto dirigia. A mulher afirmou que, por isso, não se lembra do momento do acidente.


Ela foi encaminhada à delegacia. Por volta das 15h30, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e que, até aquele momento, não havia definido qual seria o procedimento adotado em relação à motorista.

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