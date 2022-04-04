Jéssica Ellen vence a primeira rodada da Dança dos Famosos

Jéssica Ellen e Marcus Lobo é a dupla vencedora da estreia do quadro no Domingão Crédito: Instagram/@jessicaellen

A atriz Jéssica Ellen, 29, teve a melhor performance e foi a primeira colocada neste domingo (3) na estreia da Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão.

Na primeira edição apresentada por Luciano Huck, participou apenas o time feminino, que dançou ao som de forró eletrônico.

Todas dançaram frente ao júri artístico, formado pela apresentadora Fátima Bernardes, 59, Renato Góes, 35, e ao júri técnico, composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.

A seleção feminina é composta pela jornalista Ana Furtado, a influenciadora digital Gkay, a atriz Jéssica Ellen, a cantora Jojo Todynho, e as atrizes atriz Vitória Strada e Zezé Polessa.

Se apresentaram ontem, dia 03, na seguinte ordem:

Gessica Kayane e Rodrigo Thomaz, dançando "Camarote", de Wesley Safadão

Zezé Polessa e Hugo Frade, ao som da música "Fiquei Sabendo", do grupo Aviões do Forró

Jéssica Ellen e Marcus Lobo, dançando "Vai Coleguinha", do Forró do Miúdo

Ana Furtado e Leandro Azevedo, com a música "Meu Vaqueiro, Meu Peão", do Mastruz com Leite

Jojo Todynho e Rolon Ho, ao som de "Você Não Vale Nada", do grupo Calcinha Preta

Vitória Strada e Wagner Santos, com a música "Cachaça, Mulher e Gaia", do grupo Cavaleiros do Forró

A pontuação das duplas foi a seguinte: 56,2 para Jéssica Ellen e Marcus Lobo; 55,9 para Vitória Strada e Wagner Santos; 55,5 para Jojo Todynho e Rolon Ho; 55,2 para Ana Furtado e Leandro Azevedo; 54,2 para Zezé Polessa e Hugo Frade; e 53,9 para Gessica Kayane e Rodrigo Thomaz