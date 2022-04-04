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Estreia

Jéssica Ellen vence a primeira rodada da Dança dos Famosos

Desafio de dança, tradicional do 'Domingão', começou na edição deste domingo (3).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 08:36

Jéssica Ellen e Marcus Lobo é a dupla vencedora da estreia do quadro no Domingão
Jéssica Ellen e Marcus Lobo é a dupla vencedora da estreia do quadro no Domingão Crédito: Instagram/@jessicaellen
A atriz Jéssica Ellen, 29, teve a melhor performance e foi a primeira colocada neste domingo (3) na estreia da Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão.
Na primeira edição apresentada por Luciano Huck, participou apenas o time feminino, que dançou ao som de forró eletrônico.
Todas dançaram frente ao júri artístico, formado pela apresentadora Fátima Bernardes, 59, Renato Góes, 35, e ao júri técnico, composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.
A seleção feminina é composta pela jornalista Ana Furtado, a influenciadora digital Gkay, a atriz Jéssica Ellen, a cantora Jojo Todynho, e as atrizes atriz Vitória Strada e Zezé Polessa.

Se apresentaram ontem, dia 03, na seguinte ordem:

  • Gessica Kayane e Rodrigo Thomaz, dançando "Camarote", de Wesley Safadão
  • Zezé Polessa e Hugo Frade, ao som da música "Fiquei Sabendo", do grupo Aviões do Forró
  • Jéssica Ellen e Marcus Lobo, dançando "Vai Coleguinha", do Forró do Miúdo
  • Ana Furtado e Leandro Azevedo, com a música "Meu Vaqueiro, Meu Peão", do Mastruz com Leite
  • Jojo Todynho e Rolon Ho, ao som de "Você Não Vale Nada", do grupo Calcinha Preta
  • Vitória Strada e Wagner Santos, com a música "Cachaça, Mulher e Gaia", do grupo Cavaleiros do Forró
A pontuação das duplas foi a seguinte: 56,2 para Jéssica Ellen e Marcus Lobo; 55,9 para Vitória Strada e Wagner Santos; 55,5 para Jojo Todynho e Rolon Ho; 55,2 para Ana Furtado e Leandro Azevedo; 54,2 para Zezé Polessa e Hugo Frade; e 53,9 para Gessica Kayane e Rodrigo Thomaz
No próximo domingo se apresentam os homens, com Douglas Souza, Gil do Vigor, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares.

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