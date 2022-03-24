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Gil do Vigor é confirmado na nova temporada de "Dança dos Famosos"

Ex-"BBB" integra novo elenco do programa, ao lado de Vitória Strada e Jojo Todynho, outros nomes já confirmados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:21

Gil do Vigor conhece prefeito de Nova York em visita aos EUA
Gil do Vigor conhece prefeito de Nova York em visita aos EUA Crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor
O ex-"BBB" Gil do Vigor, 30, foi confirmado na nova temporada de "Dança dos Famosos", que estreia dia 3 de abril no "Domingão com Huck" (Rede Globo). Ele foi anunciado no "Mais Você" (Globo), nesta quinta-feira (24), dois dias após a confirmação da atriz Vitória Strada, 25. Jojo Todynho, 25, também já tinha sido anunciada na competição.
"Amei. Tô empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo", contou Gil do Vigor ao anunciar sua participação. Em nota à imprensa, ele falou que sempre assistia ao programa e se imaginava nele.
"É mais um sonho que estou realizando. A dança é uma das mais belas expressões artísticas. Ela é libertadora, sem rótulos, faz a gente rir e emociona. Sei que vocês já estão acostumados comigo fazendo muito ‘tchacki tchacki’, mas ali é diferente, né? Existe técnica e requer muita preparação. Já comecei a me arriscar nos passos para chegar afiado na competição com bastante foco e dedicação", afirmou.
O quadro será comandado por Luciano Huck pela primeira vez, desde a saída de Faustão da Globo. Todos os demais participantes estarão presentes no "Domingão" no próximo domingo (27).
A última edição da competição ocorreu em 2021, intitulado "Super Dança dos Famosos". Vencida por Paolla Oliveira, 39, a edição juntou grandes nomes que já haviam passado pelo quadro, tendo a apresentação dividida entre Fausto Silva e Tiago Leifert.
Gil, que ficou famoso no "BBB 21", afirmou que não voltaria ao "Big Brother Brasil" (Globo) se fosse convidado atualmente. Isso porque o economista percebeu o sofrimento das famílias dos participantes fora da casa.
"Antes de começar esse 'Big Brother' ("BBB 22), eu dizia que eu entraria", contou em entrevista ao podcast PodPah na quinta-feira (10). "Eu amo e vou ser apaixonado para sempre. Porém, hoje eu estou assistindo com outra visão."

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"Minha família foi muito atacada", relatou. "Minha mãe foi ameaçada de morte. Um carro preto parou na frente da minha casa e disseram 'eu estou aqui na frente, eu vou matar vocês' durante o meu cancelamento."
Ele disse que já sabia dessa informação, mas só percebeu a dimensão dela vendo a nova edição. "Como eu estava dentro do programa, eu não vi, então minha família contava e soava muito estranho", comenta. "Mas, hoje, acompanhando as redes sociais e vendo de novo, vendo as famílias tendo que se pronunciar e tal, eu falei: 'Caramba, realmente...'."
"Eu lembro do que a minha família passou e falo: 'Não, eles não merecem'", afirma. "Por mim, eu entrava mesmo, porque vocês sabem que eu sou doido. Mas hoje eu penso na minha família. Eles já passaram por isso e eu acho que eles não merecem passar de novo."

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